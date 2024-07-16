Олимпиаду не покажут по госТВ? Вот как белорусы могут следить за Играми-2024

Опубликовано: 16.07.2024 14:45 , Обновлено: 16.07.2024

Меньше чем через неделю в Париже начнутся летние Олимпийские игры. Так, уже 24 июля пройдут первые соревнования по регби и футболу, сама же церемония открытия запланирована на 26 июля. Если раньше белорусы могли без проблем следить за играми по телевизору, в этом году такой возможности не будет. На сайте государственного издания "СБ. Беларусь сегодня" появилась программа телепередач от Белтелерадиокомпании, где ни одно из соревнований не значится.

В сетке вещания каналов “Беларусь 1” и “Беларусь 5”, по которым Олимпиаду транслировали в прошлые годы, нет ни намёка на соревнования в Париже. К слову, в соседней России ситуация аналогичная. Однако сюрпризом это назвать нельзя: ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не включил Беларусь и РФ в число европейских вещателей. Официальные права на показ Олимпиады на территории ЕС получили лишь Европейский вещательный союз и компания Warner Bros. Discovery.

Проще говоря, посмотреть Олимпийские игры в Париже официально не получится. Правда, российская социальная сеть “ВКонтакте” сообщила, что в плеере “VK Видео” будет доступна специальная вкладка с “эксклюзивным контентом”, посвящённым Олимпиаде: студии с обсуждениями, экспертные комментарии, интервью.

Кроме того, в телепрограмме французского канала Eurosport-1 (он доступен в некоторых пакетах Zala) на 26 июля таки значится Олимпиада в Париже. Правда, почему в ней нет, например, соревнований по регби и футболу 24 июля, — вопрос. 27 и 28 июля в сетке вещания Олимпийские игры также есть, поэтому в теории посмотреть их будет можно.

Ранее Telegraf.news писал, что Международный олимпийский комитет опубликовал список так называемых “индивидуальных нейтральных спортсменов” — тех белорусов и россиян, которых пригласили для участия в Летних Олимпийских играх в Париже, и которые должны выступать под нейтральным флагом. В списке значатся в том числе белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

МОК опубликовал список белорусов, которые точно поедут на Олимпиаду-2024