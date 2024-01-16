Латвия пригрозила Макрону бойкотом Олимпиады в Париже из-за допуска белорусов

Опубликовано: 16.01.2024 08:38 , Обновлено: 16.01.2024

Депутаты Сейма Латвии отправили письмо президенту Франции Макрону с требованием запретить въезд в страну спортсменам из Беларуси и России. Таким образом там решили обойти решение МОК, который ранее допустил к участию в Олимпиаде белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе. В Беларуси их заявление не комментировали.

Призыв был инициирован подкомиссией Сейма по спорту, его подписали 80 депутатов. Они заявили, что несколько олимпийских чемпионов из Латвии уже заявили о намерении не выступать в Париже, если там в качестве нейтральных спортсменов будут выступать спортсмены из России и Беларуси. Латвийские депутаты высказали предположение, что если МОК не изменит своего решения, то бойкот можно будет ожидать и от спортсменов других европейских стран.

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Письмо было адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону и членам Национальной ассамблеи и Сената Французской Республики.

“Ситуация сложная, но мы должны четко и дальше выражать свою позицию против решения Международного олимпийского комитета разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на Парижской Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов. Это недопустимо, поэтому мы должны искать все возможные способы, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Парижских играх”, - заявил председатель подкомитета по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис, комментируя письмо.

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Латвийские депутаты обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в принятии “безответственного и необоснованного” решения. Депутаты заявили, что Россия сможет использовать допуск своих спортсменов на Олимпиаду в качестве одного из инструментов «мягкой силы».

“Россия использует присутствие «нейтральных» спортсменов на международных соревнованиях в своей государственной пропаганде, которая включает в себя прославление армии агрессора и содействие вербовке в армию”, - утверждают в Сейме Латвии.

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