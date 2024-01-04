Ни один белорус не получил квалификацию для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года

Опубликовано: 04.01.2024 18:28 , Обновлено: 04.01.2024

Ни один нейтральный спортсмен (из числа россиян и белорусов) не был допущен к участию в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Канвондо, Южная Корея, сообщили в пресс-службе МОК. Квалификационный период соревнований закончился в декабре.

Игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных спортивных турнирах, но только при определенных условиях. В частности, спортсмены из двух стран не должны были высказывать “активную поддержку” вторжению России в Украине и должны соревноваться в нейтральном статусе без указания страны, флага и исполнения гимна.

Ранее Телеграф писал, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не опасается бойкота Игр 2024 года в Париже со стороны Украины и других стран из-за того, что спортсменов из России и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде. При этом он рассказал, что должны будут подписать белорусские спортсмены, допущенные в Париж.

Бах рассказал, что должны будут подписать белорусы перед участием в Олимпиаде в Париже