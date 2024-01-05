Глава IIHF назвал условие возвращения белорусских хоккеистов на международные соревнования

Опубликовано: 05.01.2024 18:07 , Обновлено: 05.01.2024

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф 5 января заявил, что белорусские и российские хоккеисты, которые были отстранены IIHF в феврале 2022 года после вторжения РФ в Украину, могут вернуться на международные соревнования, но с условием.

«Любое включение России и Беларуси на соревнования под эгидой IIHF полностью зависит от возможности обеспечить безопасность спортсменов и организаторов, а также провести безопасный турнир», — говорится в заявлении Тардифа, распространенном пресс-службой IIHF.

Президент Международной федерации хоккея уточнил, сборные России и Беларуси не выступают на соревнованиях «из-за вопросов безопасности для игроков и организаторов».

Ранее бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF), председатель судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель заявил, что “не представляет” Олимпийский хоккейный турнир без русских и белорусов.

“Отсутствие российской хоккейной сборной на Олимпийских играх негативно повлияет на динамику и общий соревновательный уровень, учитывая тот факт, что исторически Россия всегда была сильным соперником на международных турнирах. Это выглядело бы очень странно”, - заявил Рене Фазель.

Напомним, что МОК ранее допустил белорусских спортсменов к участию в летней Олимпиаде в Париже, но и там только в индивидуальных видах спорта и нейтральными - без права национального флага, гимна и указания страны.

Ранее Телеграф писал, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не опасается бойкота Игр 2024 года в Париже со стороны Украины и других стран из-за того, что спортсменов из России и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде. При этом он рассказал, что должны будут подписать белорусские спортсмены, допущенные в Париж.

Бах рассказал, что должны будут подписать белорусы перед участием в Олимпиаде в Париже