Глава МОК призвал и дальше не допускать белорусских спортсменов к международным соревнованиям

Опубликовано: 19.10.2022 09:59 , Обновлено: 19.10.2022

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации не снимать санкции с белорусских и российских спортсменов. При этом заявил о «неразрешимой диллеме».

По его словам, теперь МОК не может в полной мере осуществить миссию по защите спортсменов и «объединении всего мира в мирных соревнованиях».

«Мы всегда соглашались и настаивали на этом принципе в прошлом, когда спортсмены из той или иной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам. Мы настаивали на этом принципе, так как все были согласны с тем, что мирные соревнования являются основой нашей миссии», — заявил Бах, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас эту миссию можно защитить, лишь рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта».

«Продолжайте следовать санкциям и придерживаться защитных мер», — призвал он международные федерации.

Напомним, что в конце февраля, после российского вторжения в Украину, Исполнительный совет (EB) Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля провел обсуждение санкций в отношении России и Беларуси, которые нарушили Олимпийское перемирие (запрет на ведение боевых действий за 7 дей до и 7 дней после Олимпийских игр).

«Нынешняя война в Украине ставит Олимпийское движение перед дилеммой. В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну», — заявили в МОК.

Поэтому там приняли решение не допускать белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям.

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В тот же день Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отстранении национальной, сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах до момента разрешения вооруженного конфликта в Украине. Такое же решение принято и по России.

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Международный союз биатлонистов (IBU) также запретил участвовать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. Об этом в организации заявили 2 марта.

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А в начале июня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на 30 мая международные организации ввели уже 125 спортивных санкций против Беларуси и России. И назвал «наиболее ощутимые» из них.

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«Чувствуем потепление» — Глава НОК

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко в середине сентября заявил, что «почувствовал потепление на международном спортивном уровне» и призвал белорусских спортсменов готовится к Олимпийским Играм-2024 в Париже.

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