"Эта система работает" - Бах пообещал допустить белорусов на Олимпиаду в Париже, но без "государства"

Опубликовано: 05.09.2023 10:39 , Обновлено: 05.09.2023

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета (МОК) считает, что белорусских спортсменов стоит допустить до участия в Олимпиаде. Но с условием.

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Он рассказал, что МОК разработал формулу, согласно которой спортсменам, не поддерживающим войну, стоит разрешить участие в Олимпийских играх. «Эта система работает», - такое мнение Бах высказал в интервью CNBC-TV18.

Бах считает, что допуск спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе не нарушает прав человека, но наказывает государство. При этом он отметил, что решение о допуске или недопуске спортсменов вряд ли будет принято в ближайшее время, но отметил, что “есть четкое представление о том, как мы это видим… Никаких команд, никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси”.

Напомним, 26 июля Томас Бах предупредил о “потенциальных опасностях”, связанных с установлением точного срока принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных лиц к Олимпиаде в Париже в 2024 году:

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А вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что ЕК договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) о слежке за социальной активностью белорусских спортсменов:

ЕС договорился с МОК о слежке за социальными сетями белорусских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) в свою очередь опубликовал рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Согласно им, многих не допустят:

МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями