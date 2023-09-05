Белорусским пловцам разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе

Опубликовано: 05.09.2023 08:45 , Обновлено: 05.09.2023

Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение частично снять действующие ограничения и допустить белорусских и российских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе.

В официальном заявлении федерации отмечается, что данное решение принято единогласно - “после обширных консультаций и обсуждений”.

“Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника”, - пояснил это решение президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Однако, для участия индивидуальных дисциплинах в будущих соревнованиях под нейтральным флагом участники из Беларуси и России обязаны будут соответствовать ряду критериев. В числе прочего специальная групп, созданная при Международной федерации плавания проверит спортсменов на “отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину”, а также соблюдение антидопинговых правил.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ещё в марте этого года опубликовал рекомендации, которыми следует руководствоваться отдельным федерацим спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Спортсменов рекомендовали приглашать выступать в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях, а вот для командных видов спорта МОК ввёл для Беларуси и России полный запрет на участие.

МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями

На днях также стало известно, что по решению МОК спортсменов из Беларуси и России не допустили к участию в Азиатских играх, которые планируется провести в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Там заявили, что идея участия белорусских и российских спортсменов в Играх оказалась на практике “нереализуема по техническим причинам”.

МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что выступление белорусских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе без госсимволики —” это плохо, но это не катастрофа”.

“У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь”, - заявил Лукашенко.