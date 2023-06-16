ЕС договорился с МОК о слежке за социальными сетями белорусских спортсменов

Опубликовано: 16.06.2023 07:57 , Обновлено: 16.06.2023

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, находясь с визитом в Киеве в четверг, 15 июня, заявил, что ЕК договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) о слежке за социальной активностью белорусских спортсменов.

“Я хорошо осведомлен, и мы обсуждали это в прошлый раз, о проблеме российских и белорусских спортсменов, потому что никто, ни один человек, который участвовал во вторжении, или восхвалял его, не должен быть допущен к участию в международных (соревнованиях – ред.)”, - пояснил Схинас такое решение.

По его словам, хотя ЕС не может напрямую указывать спортивным федерациям, что делать из-за их автономии, он настоял в разговоре с функционерами МОК, чтобы исключать тех спортсменов из международных соревнований, “которые каким–либо образом – в социальных сетях или в публичных заявлениях – активно или косвенно - поддерживали агрессию [против Украины]”.

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“Меня заверили, что так оно и будет, - подчеркнул европейский чиновник. - Давайте посмотрим, мы будем следить, но это самое большее, что я могу получить в рамках своей компетенции”.

Ранее Телеграф сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) “тепло” поприветствовал упоминание спорта в заявлении лидеров “Большой семерки” (G7), которое они опубликовали во время своего саммита в Хиросиме, Япония. И согласился с требованием пускать белорусов на соревнования без флага.

МОК «тепло поприветствовал» требование G7 пускать белорусов на соревнования только в нейтральном статусе