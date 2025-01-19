Судебные иски, провокации и физическое насилие. Собрали 6 историй экранных пар, которые ненавидели друг друга в жизни

📷 Фото

Опубликовано: 19.01.2025 12:00 , Обновлено: 18.01.2025

Любовь в кино иногда выглядит настолько искренней и убедительной, что некоторые зрители могли бы заподозрить актеров в реальной влюбленности. Однако зачастую за химией на экране скрывается настоящая ненависть и противостояние. Telegraf.news собрал 6 историй кинопар, которые ненавидели друг друга на съемках.

Голливуд - место, где всегда кипят нешуточные страсти, причём не только на экране, но и за кадром. Одни истории ненависти актёров превращаются в скандалы, которые подолгу смакуют всевозможные СМИ. Другие же становятся известны многим позже, когда накал исчезает и ситуация успокаивается.

Джастин Бальдони и Блейк Лайвли

Одной из самых свежих и нашумевших историй экранной любви и закулисной ненависти определённо стал скандал между главными исполнителями ролей в одной из самых кассовых мелодрам 2024 года — «Всё закончится на нас». Экранизация одноимённого бестселлера писательницы Колин Гувер по-настоящему рассорила голливудскую диву Блейк Лайвли и Джастина Бальдони, которые изображали страстные, но абьюзивные отношения на экране.

Натянутые отношения звёзд стали очевидны на этапе постпродакшена. Их не видели вместе на красных дорожках, и они не давали совместных интервью для продвижения ленты. Как бы то ни было, картине с бюджетом в 25 миллионов удалось собрать в прокате впечатляющие 350 миллионов.

Бальдони оказался в некоторой степени провидцем и многое выиграл, приобретя права на экранизацию книги ещё в период, когда та только находилась на пути к становлению бестселлером. Нахождение актёра в режиссёрском кресле, по мнению некоторых, и стало камнем преткновения в его отношениях с Блейк Лайвли.

В конце 2024 года актриса огорошила общественностьподачей судебного иска, в котором заявила, что потерпела от харассмента со стороны Бальдони и что тот якобы пытался подорвать её репутацию, запустив “компанию по очернению в социальных сетях”. Из-за обвинений в сексуальных домогательствах режиссёра даже лишили награды за защиту женщин, которую тот получил накануне как борец за их права.

Бальдони, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что на самом деле сама Лайвли пытается его дискредитировать в глазах общественности. По его словам, первопричина разногласий — их противоречия, которые зародились во время съёмок фильма. Режиссёр пожаловался на то, что актриса на этапе производства взяла на себя обязанности, не предусмотренные её контрактом. В частности, она активно вмешивалась в процесс съёмок: перекроила гардероб героини на свой вкус, включив в него множество люксовых вещей, и препятствовала работе костюмеров.

Взгляды актёров на процесс съёмок сильно разошлись. Лайвли стремилась подать картину как лёгкий романтический фильм, а Бальдони пытался сделать акцент на теме домашнего насилия.

Их отношения ещё больше накалились на этапе монтажа. Лайвли наняла своего монтажёра, и на финальной стадии производства возникли две версии фильма. Бальдони рассказал, что актриса подключила к работе даже своего супруга Райана Рейнольдса и в итоге начала требовать статус продюсера.

Бальдони подал иск на $250 млн к газете The New York Times за однобокое освещение их конфликта. Адвокаты обеих сторон развернули настоящую войну, а пресса сравнила происходящее с процессом между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. В связи с накаляющимся скандалом в Голливуде предрекают возможную “отмену” кого-то из звёзд, когда ситуация прояснится.

Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг

Снятый по мотивам бестселлера Николаса Спаркса “Дневник памяти” по сей день входит в число лучших фильмов мелодраматического жанра (лента занимает 156-е место в рейтинге лучших фильмов Кинопоиска). Тогда, в 2004 году, ещё малоизвестные Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс смогли создать на экране настолько убедительную химию, что их быстро заподозрили в любовных отношениях в реальности.

Картина получила несколько наград, включая премию MTV за лучший поцелуй, который до сих пор входит в топы самых страстных в истории кино. Однако мало кто знает, что на самом деле во время съёмок они буквально ненавидели друг друга. Более того, в какой-то момент градус раздражения Гослинга вырос настолько, что он начал просить режиссёра заменить МакАдамс другой актрисой.

Вот как рассказывал об этом режиссёр фильма Ник Кассаветис:

«Райан пришел ко мне, а там 150 человек стоят в этой большой сцене, и он говорит: «Ник, иди сюда». Он снимает сцену с Рейчел и говорит: «Ты не мог бы вывести её отсюда и привести другую актрису, чтобы она читала со мной за кадром?»

Кассаветис поинтересовался о причинах, и Гослинг посетовал на то, что между ними нет химии и ничего не получится. К обсуждению проблемы подключили даже продюсера фильма. Актёры устроили скандал с криками, однако шоураннерам удалось их успокоить и продолжить съёмки, несмотря на их напряжённые отношения.

Разногласия во время съёмок не отрицала и сама МакАдамс, упаковав их в корректные «интенсивные творческие беседы». Однако уже в 2005 году между актёрами зародились чувства, и они начали встречаться. Их отношения продлились до 2007 года. Спустя 7 лет после расставания они предприняли ещё одну попытку сойтись, но безуспешно. Тем не менее Гослинг вспоминал о Рейчел впоследствии очень тепло:

«Боже, благослови «Дневник памяти». Он познакомил меня с одной из самых больших любовей в моей жизни. Но люди оказывают нам с Рэйчел медвежью услугу, предполагая, что мы хоть немного похожи на людей в этом фильме. История моей любви с Рэйчел гораздо романтичнее», — заверял он в одном из интервью.

Теперь актёры имеют свои семьи. Гослинг растит двух дочерей вместе с актрисой Евой Мендес, а МакАдамс, в свою очередь, имеет сына и дочь от давнего партнёра Джейми Линдена.

Скончался один из самых недооценённых актёров Дональд Сазерленд. Посмотрели, кто ещё так и не получил «Оскар»

Дженифер Гарнер и Патрик Суэйзи

Малобюджетная драма “Грязные танцы” Эмиля Ардолино выйдя на экраны в далёком 1987 году произвела настоящий фурор. Картина собрала свыше 210 миллионов в прокате и возвела в ранг суперзвёзд Дженифер Гарнер и Патрика Суэйзи. Во многом успех ленты был обусловлен убидительной и неоспоримой “химией”, которую воссоздали актёры. Гарнер и Суэйзи талантливо изобразили страстную и увлечённую пару из разных слоёв общества, но мало кто знает, что в реальности они недолюбливали друг друга.

Их неприязнь зародилась ещё во время совместных съёмок в боевике «Красный рассвет». Многим позже в своих мемуарах и Суэйзи и Грей описали, что чувствовали во время совместной работы. Так актриса призналась, что начала умолять режиссёров заменить Суэйзи другим актёром как только узнала, что его рассматривают на роль её партнёра.

Съёмки были напряжёнными и по воспоминаниям актрисы Патрик Суэйзи был очень нетерпелив по отношению к ней. Он вспоминал, что Грей часто впадала в “глупое настроение”, начинала хихикать из-за чего сцены приходилось переснимать снова и снова. Кроме того его сильно раздражала и её эмоциональность. Девушка начинала плакать всякий раз, когда слышала критику в свой адрес.

Сама Грей сетовала на то, что между ними не было реальной “химии” на которой держался весь сюжет фильма.

«Сексуальная химия между Бэби и Джонни была всем, а я ее не чувствовала. Как я могла доверять этому парню?» — писала она в своих мемуарах.

Однако она отметила, что присутствующее между ними напряжение смогло таки принести желаемые “борьбу и энергию” в ленту. Спустя годы, когда Патрика не стало (актёр умер от рака поджелудочной железы в 2009 году) Грей уже иначе смотрела на их сотрудничество в тот период.

“Мне кажется, если бы я могла что-то сказать ему сейчас, я бы сказала: «Мне так жаль, что я не могла просто ценить и наслаждаться тем, какой ты есть, вместо того, чтобы желать, чтобы ты был больше похож на то, каким я хотела тебя видеть»», — говорила она в интервью People в 2022 году.

Как голливудские знаменитости остаются молодыми? Для этих 6 хитростей не нужны миллионы долларов

Пол Уэсли и Нина Добрев

В 2010-ых все подростки, сходившие с ума по Сумеркам, также напряжённо следили за судьбой героев сериала Дневники вампира. За любовь главной героини Елены в исполнении Нины Добрев боролись два брата-вампира, которые разделили фан-базу сериала на 2 лагеря.

Многие из них симпатизировали тогда Полу Уэсли, с которым у того на экране разворачивался роман с главной героиней. Однако в реальной жизни Добрев и Уэсли совсем не были благосклонны друг к другу. В первом сезоне актёры буквально презирали друг друга и нередко ссорились за кулисами. Как позднее вспоминала Добрев, им приходилось проводить много времени вместе и изображать любовь, которой не было.

Как итог, звёзды просто уставли друг от друга, как старые супруги, и сильно раздражались. Тем не менее, возникшее между ними напряжение на съёмках некоторые интерпретировали как симпатию. Актриса призналась, что ей приходилось часто слышать вопросы о том, не встречаются ли они в реальной жизни.

«Мы настолько презирали друг друга, что это читалось как любовь. Но в реальности мы не ладили первые пять месяцев съемок», - признавалась она в одном из интервью.

Как бы то ни было, впоследствии актёры очень сдружились, и, по словам Добрев, Уэсли остался единственным из проекта Дневники вампира, с кем она продолжает тесно общаться. Она даже подружилась с его супругой.

А вот со вторым экранным братом в исполнении Йена Сомерхолдера у Добрев случилась настоящая химия. Звёзды открыто встречались в период с 2011 по 2013 годы, и Йен неоднократно предлагал Добрев пожениться. Однако та стремилась построить карьеру и не спешила обременять себя брачными узами. В конечном итоге знаменитости расстались. Интересно, что Сомерхолдер смог построить семью с другой знаменитой вампиршей - Никки Рид. Актриса, сыгравшая Розали в Сумерках, уже родила голливудскому красавчику двоих детей.

Дастин Хоффман и Мерил Стрип

В далёком 1979 году на экраны вышла драма, которая ознаменовала карьерный взлёт Мерил Стрип. В пару тогда ещё молодой и малоопытной актрисе (это была её пятая и первая главная роль) поставили уже широко известного в Голливуде Дастина Хоффмана.

Актёры живо и естественно изобразили супружескую пару, которая после развода начала делить право опеки над своим сыном. Картина собрала восторженные отзывы критиков и массу престижных наград, включая 5 «Оскаров» в различных номинациях.

Однако мало кто знает, что звёзды, сыгравшие на экране пару, в жизни буквально презирали друг друга.

В одной из сцен, где нужно было сыграть ссору, Хоффман нанёс Стрип пощёчину. Такой поворот не был предусмотрен сценарием, но шокированная актриса отыграла сцену до конца.

“Это был мой первый фильм, и это был мой первый дубль, а он просто взял и ударил меня. И вы видите это в фильме. Это было уже слишком»», — вспоминала Стрип в интервью The New York Times в 2018 году.

Сам же актер оправдал свое поведение пережитым потрясением в личной жизни. Тогда он находился в процессе болезненного развода со своей супругой, с которой прожил в браке 10 лет. По его словам, в какой-то момент он просто примерил на актрису образ своей настоящей жены и «выплеснул злость».

Позже Мерил говорила, что поверила в непреднамеренность его действия и в некоторой степени простила Хоффману произошедшее.

Однако этим их недопонимание на съёмочной площадке не ограничивалось.

Известно, что Мерил Стрип не нравилось, каким образом её героиню прописал сценарист. Актриса неоднократно требовала внести правки, чтобы иначе показать характер и внутренний конфликт своего персонажа, чем немало раздражала Хоффмана.

Актёр полагал, что её излишняя активность направлена лишь на то, чтобы «украсть экранное время» и перетянуть внимание на себя.

По воспоминаниям присутствующих, Хоффман буквально изводил Стрип оскорблениями, провоцируя её на гнев и эмоциональность в кадре. Нередко он прибегал к «запрещённым приёмам», апеллируя к известным ему фактам из её личной жизни. К слову, актриса тогда также переживала не лучшее время, поскольку похоронила своего возлюбленного после изнурительной борьбы того с раком.

«Он подстрекал и провоцировал её, используя то, что знал о её личной жизни и о Джоне, чтобы получить ту реакцию, которую, по его мнению, она должна была дать во время съёмок», — рассказывал продюсер фильма Ричард Фишофф.

Как бы то ни было, кинокритики высоко оценили игру и Дастина Хоффмана, и Мерил Стрип, вручив им «Оскары» за исполненные роли, и все успокоились.

Эти 6 голливудских звёзд практически не постарели. В чём их секрет?

Микки Рурк и Ким Бейсингер

Проверить запятые В 1986 году на экраны вышла горячая драма 9½ недель с тогдашним секс-символом Микки Рурком и восходящей звездой Ким Бейсингер.

На экране пара изображала пылкие и страстные отношения, а за кадром Бейсингер буквально ненавидела своего партнёра.

Не в последнюю очередь и Их отношения стали напряжёнными из-за того, что Рурк следовал рекомендациям режиссёра Эдриана Лайна, который настаивал, чтобы тот «оставался в образе» даже за кадром.

«Я не хотел, чтобы между ними была легкая близость. Должны были быть элементы страха и опасности. Даже во время съемок я старался держать их порознь, чтобы всегда оставался этот аспект случайности, когда они сходились», - рассказывал о подходе к съёмкам Rolling Stone Эдриан Лайн.

Актёрам не давали общаться вне кадра, а обсуждение процесса с Бейсингер игнорировалось. В одной из напряжённых сцен режиссёру захотелось, чтобы актриса выглядела более «сломленной», и он буквально вынудил Рурка действовать жёстче.

Тот начал применять к Бейсингер физическое насилие: болезненно сжимал руки и не отпускал, пока та не закричала и даже не ударила его. В ответ Рурк ударил актрису по спине, и когда та истерически заплакала, операторы включили камеры.

«Микки подстрекал меня — иногда я его ненавидела, я путалась. Через некоторое время я перестала понимать, кто я такая. Мы с мужем плохо провели время во время съемок этого фильма», - рассказывала актриса изданию The New York Times.

Режиссёр аргументировал такой формат сотрудничества тем, что Бейсингер — актриса, которая играет только «на эмоциях», а не на «интеллекте», поэтому для достижения необходимого накала в кадре требовался особый метод.

После сцены с сексом на лестнице у актрисы остались синяки и шрамы. Она призналась, что пережитое эмоциональное и физическое насилие сказалось на её личной жизни, и после съёмок фильма ей не хотелось видеть никого из тех, с кем она работала на съёмочной площадке. Тем не менее она признала, что такой опыт помог ей «вырасти как актрисе» и позволил чувствовать себя свободнее в других проектах.

Тогда фильм не снискал признания публики и провалился в прокате, однако со временем приобрёл культовый статус.

Ранее Telegraf.news писал о том, что всевозможные рейтинги красоток — один из самых популярных топов, над которыми любят поспорить обыватели. Их практически ежегодно составляют различные сайты и издания во многих странах. Однако, когда дело касается кино, временной фактор часто не учитывается. Американский сайт Ranker решил исправить эту оплошность и спросил у пользователей интернета, каких киногероинь они считают самыми сексуальными за всю историю кинематографа. Вот как выглядит первая десятка этого рейтинга.

Этих 10 киногероинь признали самыми сексуальными за всю историю. За кого проголосовали бы вы?