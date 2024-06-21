Скончался один из самых недооценённых актёров Дональд Сазерленд. Посмотрели, кто ещё так и не получил "Оскар"

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Опубликовано: 21.06.2024 11:03 , Обновлено: 21.06.2024

Премия "Оскар" - одна из самых высоких наград, на которую может быть номинирован актёр. Получение этой награды всегда ознаменовывает новый уровень и поворот в карьере. Как бы там ни было, любовь зрителей часто позволяет актёром достичь славы и гонораров в миллионы долларов без заветной золотой статуэтки. Посмотрели, кто помимо Сазерленда, так до сих пор и не получил заветный "Оскар".

Дональд Сазерленд

Канадский актёр театра и кино Дональд Сазерленд почил 20 июня 2024 года на 89-ом году жизни. Многие поклонники его творчества остаются в недоумении: “Как актёр, который снялся в десятках фильмов оскароносного качества, так и не получил заветную премию за свои роли?” Стоит отметить, что, снимаясь в кино, он даже не был ни разу номинирован на “Оскар”. Однако в 2017 году в киноакадемии опомнились и вручили канадцу почётную статуэтку “За выдающиеся заслуги в кинематографе”.

Тем не менее это не помешало Дональду в карьере. Он практически никогда не сидел без работы и получал роли даже в коммерческих франшизах, таких, например, как “Голодные игры”. Также среди его знаковых фильмов числятся: “МАШ”, “Вторжение похитителей тел”, “Клют”, “Джон Кеннеди”, “Обычные люди”, “Шесть степеней разлуки”, “Гордость и предубеждение”, “А теперь не смотри” и другие. Актёр посвятил кинокарьере более 60 лет и был либим многими зрителями. Ему отлично удавались роли злодеев, и он дважды получал ещё одну престижную кинопремию - “Золотой глобус”.

Джим Керри

Возможно, вы сейчас поспешите в Google, чтобы перепроверить, что 62-летний Керри никогда не был номинирован на премию Оскар. Скорее всего вы как и многие ценители кино считаете, что он просто обязан был быть номинирован за роль Трумэна Бербанка, ничего не подозревающей звезды реалити-шоу, которая начинает думать, что вся его жизнь - ложь. Определенно “Шоу Трумэна” - одна из самых выдающихся ролей Керри, которую киноакадемики незаслуженно проигнорировали. Хотя Керри получил два «Золотых глобуса» подряд за «Шоу Трумэна» и биографический фильм Энди Кауфмана «Человек на Луне», ни за один из них он не получил “Оскара”. Даже в «Вечном сиянии» его партнерша по фильму Кейт Уинслет получила номинацию на «Оскар» в то время как о Джиме снова забыли. Стоит ли говорить о его комедийном таланте?

Мэг Райан

Мэг Райан наиболее известна по своим ролям в романтических драмах и комедиях. “Когда Гарри встретил Салли.” с её участием, пожалуй, стала культовым современным ром-комом, затмить который стало очень непросто. Во многом сила этой картины проистекает из блестящей игры Мэг Райан, которая исполнила роль Салли, чей жизненный путь она мастерски воплотила на экране.

Помимо этой роли, актриса полюбилась фильмами “Неспящие в Сиэтле”, “Вам письмо”, “Французский поцелуй”, “Город ангелов”. Но и эти роли прошли для киноакадемии незамеченными. Но не стоит думать, что Мэг не под силу сыграть ничего, кроме комедий. Актриса, например, блестяще сыграла в военной драме “Мужестве под огнем”, которая была классической приманкой для “Оскара”, но киноакадемики предпочли воздержаться. Партнер Райана по фильму “Когда Гарри встретил Салли.” Билли Кристал также ни разу не был номинирован, хотя он вел шоу девять раз. Сейчас актрисе уже 62 и она продолжает сниматься в кино.

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Дэнениел Крейг

Знаменитый южный акцент Крейга вполне достоин “Оскара” И стоит отметить, что он сумел удачно выбраться из закоренелой роли Джеймса Бонда, сыграв роль детектива Бенуа Бланка в “Достать ножи” и “Стеклянном луке”. В последние годы Крейг начал являть зрителям совершенно иной стиль актёрской игры и дарить новые амплуа. Однако киноакадемики не спешат его премировать, несмотря на восторженные отзывы аудитории и критиков. К слову, возможно, Крейг мог бы получить “Оскар” и за “Казино Рояль” 2006 года. Ведь он открыл новую эру “Бондианы” и снялся в по праву лучшем фильме о знаменитом агенте.

Юэн МакГрегор

Шотландский актёр Юэн Макгрегор имеет за плечами две номинации на “Золотой глобус” за фильм “мулен Руж! ” (который также мог бы быть номинирован на “Оскар”) и за “Лососевую рыбалку в Йемене”. Но, пожалуй, едва ли кто-то будет спорить о том, что 53-летний МакГрегор должен был получить “Оскар” ещё в 1996 году, когда сыграл героинового наркомана Марка Рентона в фильме “На игле”. Если бы “На игле” вышел в 2024 году, МакГрегор, возможно, попал бы в список, но фильм был слишком инди-нигилистическим и опередил свое время.

Идрис Эльба

В свои 51 Идрис Эльба - настоящая звезда без “Оскара”. Он буквально сиял своими ролями в “Прослушке”, “Лютере” и даже в ужастике “Выпускной”. В 2015 году, когда он снялся в фильме “Безродные звери” о молодом африканском мальчике, который становится ребенком-солдатом во время гражданской войны в своей стране, казалось, что киноакадемия должна была обратить на него внимание, но увы. Тем не менее Эльба был номинирован на “Золотой глобус”, премию SAG и BAFTA. С тех пор Эльба продолжает вызывать ажиотаж благодаря своим появлениям в таких фильмах, как “Игра Молли”, “Тем сильнее они падают” и “Три тысячи лет тоски”, и попутно успевает затесаться во множество коммерчески успешных боевиков и франшиз вроде “Мстителей”.

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Дженифер Лопес

Дженифер Лопес не только поп-дива, но и актриса. На её счету около 40 кинокартин но чаще всего её игру оценивали как посредственную и даже однажды удостоили “Золотой малиной”. Но всё это действительно до 2019 года, когда она снялась в фильме “Стрептизёрши”, где сыграла Рамону - опытную стриптизершу из Нью-Йорка, которая начинает операцию по ограблению своих богатых клиентов, накачивая их наркотиками и обворовывая. Она получила массу шума на «Оскаре», множество престижных номинаций и побед, включая номинацию на «Золотой глобус». Даже приз “за восстановление репутации” от “Золотая малины”. Но в том году она не вошла в финальную пятерку “Оскара”.

Хью Грант

Ноттинг-Хилл”, “Об одном парне” и “Четыре свадьбы и похороны” - одни из лучших образцов романтических комедий всех времен. Но актерская игра Гранта была недооценена Академией, независимо от того, играл ли он занудного (но в то же время милого) владельца книжного магазина для путешественников, распутного мальчика-подростка, который привязывается к реальному ребенку, или безнадежного романтика, который все время пытается встретить определенную женщину на разных свадьбах.

И “Четыре свадьбы и похороны”, и “Про одного парня” были номинированы на другие премии “Оскар”, но Грант остался без награды. Эксперты и зрители уверены, что 63-летний Грант также должен был быть номинирован за свою культовую роль в фильме “Паддингтон 2”, но не сложилось.

Джонни Депп

61-летний актёр и музыкант Джонни Депп, несмотря на свой внушительный послужной список и обилие разноплановых и блестяще сыгранных ролей, всё ещё остаётся недооценённым актёром академии. Депп номинировался на “Оскар” трижды, но так и не дошёл до победы, став одним из самых закоренелых актёров без “Оскара”. Хотя, быть может, он ему и вовсе не нужен. Что бы там не думали о его творчестве кинокритики академии, самое главное у Джонни Деппа есть - любовь зрителей и постоянные предложения. Казалось, что после скандального развода с Эмбер Хёрд его карьера похоронена, но актёр сумел добиться справедливости и очистить своё имя. Поговаривают, что он даже может вернуться в роли любимого всеми капитана Джека Воробья.

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