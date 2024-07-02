Чем удобрять помидоры в июле? Эти домашние смеси позволят собирать урожаи корзинами

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Опубликовано: 02.07.2024 10:06 , Обновлено: 23.07.2024

Уже в начале июля огородники могут насладиться первыми и такими долгожданными плодами помидоров. В период активного цветения и плодоношения кусты томатов требуют к себе особого ухода. Регулярный полив и удобрения кустов позволят по-настоящему наслаждаться сочностью и и обильностью урожая с собственной грядки. Чем удобрять помидоры в июле, чтобы обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами? Как часто их следует поливать? Сейчас всё расскажем.

Как часто поливать помидоры в июле?

Июль – время интенсивного развития томатов. На быстрорастущих кустах обычно можно увидеть первые зеленые плоды и множество цветов, которые являются залогом успешного урожая. Однако, чтобы по-настоящему насладиться иих вкусом и качеством не стоит сидеть сложа руки.

В первую очередь, как и любое растение, томаты в июле требуют регулярного полива. Особенно, когда температура высокая и растения длительное время подвергаются воздействию палящего солнца.

Поливать плодоносящие кусты нужно каждые 2-3 дня, если температура для лета умеренная. В случае жаркой погоды необходимо увеличить частоту полива. В особенно жаркие дни поливайте томаты даже каждый день, утром или ближе к вечеру.

Не следует этого делать в самое тёплое время суток, поскольку часть воды испарится и не будет доставлена ​​к растениям. Поливайте их так, чтобы не намочить побеги или листья.

Используйте мягкую воду, т. е. отстоянную водопроводную или дождевую воду, собранную на участке. При этом надо помнить, что для обильного плодоношения помидорам нужна не только вода, но и питательные вещества и микроэлементы.

Рекомендуется сочетать полив с разумным внесением удобрений, поскольку растения быстрее всего получат необходимые вещества, когда они растворятся в воде.

Чем удобрять помидоры в июле?

Помидоры считаются прожорливыми растениями, которым необходим доступ к большому количеству питательных веществ. По этой причине им требуется систематическая подкормка на протяжении всего вегетационного периода. Хотя на каждой стадии развития растения она должна быть несколько разной. В июле, когда томаты растут и плодоносят, они особенно нуждаются в кальции, калии и фосфоре.

Дефицит этих микроэлементов может быстро сказаться на внешнем виде куста, обнаружив пожелтение листьев и пятна на плодах. К счастью, многие проблемы можно предотвратить, используя соответствующие добавки.

Для того чтобы подкормить помидоры, использовать удобрения из магазина совсем необязательно. Вы можете приготовить качественную и экологичную подкормку из того, что доступно на вашей кухне и в саду.

Настой крапивы. Приготовленный настой из крапивы нужно разводить в соотношении 1:9 и применять каждые 2–3 недели;

Навоз из хвоща. Навоз из хвоща разведите с водой в соотношении 1:10 и полейте помидоры 1 раз. Эту суспензию вы также можете использовать для опрыскивания от болезней и вредителей, смешав ее с водой в соотношении 1:20;

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Навоз пижмы. Еще одно богатое калием и фосфором удобрение, которое можно приготовить в домашних условиях. Навоз из пижмы стоит смешивать с водой в пропорции 1:15 и использовать каждые 2-3 недели;

Чесночная настойка . Разбавьте её водой в соотношении 1:10 и полейте растения;

Удобрение из банановой кожуры. Подкармливать цветущие помидоры можно двухнедельным настоем из банановой кожуры и дождевой воды каждые 2 недели;

Отвар луковой шелухи. Простое в приготовлении удобрение также отлично насытит томаты необходимыми микроэлементами;

Кофейная гуща . Используйте её один раз в сезон, рассыпая по горсти вокруг каждого куста помидоров;

Яичная скорлупа с уксусом. Скорлупу нескольких яиц измельчите в порошок, залейте небольшим количеством уксуса и оставьте на 2-3 дня. По истечении этого времени процедите его через сито и соедините полученную жидкость с водой в соотношении 1:15. Поливайте помидоры этим удобрением. Используйте раз в сезон, чтобы не переусердствовать;

Древесная зола. Используйте один раз за сезон для летней подкормки томатов.

Чтобы подкормить помидоры, выберите перечисленные выше удобрения, к которым у вас есть доступ. Также следует помнить, что вы можете можем подкормить томаты компостом, насыпав его под каждый куст.

Благодаря правильному внесению удобрений здоровый рост томатов и обильный урожай не заставят себя ждать.

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