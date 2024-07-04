Как нельзя бороться с тлёй на помидорах? Этот популярный способ может уничтожить весь урожай

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Опубликовано: 04.07.2024 13:33 , Обновлено: 04.07.2024

Тля представляет серьезную угрозу для многих садовых и огородных культур, в чьих числе и помидоры. В попытках спасти урожай от навязчивых вредителей многие огородники прибегают к натуральным и проверенным способам. Однако действительно ли они так действенны и безопасны, как заверяют некоторые? Стоит знать, что некоторые популярные способы могут принести больше вреда, чем пользы. Это домашнее средство от тли совершенно не действует на томаты.

Тля – это маленькие, но опасные вредители, которые летом представляют собой серьезную проблему для белорусских садов. Сначала они появляются на верхушках растений, а позже поражают и другие части. Питается тля стеблями, листьями, цветами и плодами, что вызывает слабость, повреждения и повышает восприимчивость к болезням.

К счастью, существуют различные методы борьбы с тлёй. Одним из самых популярных натуральных методов борьбы с тлёй является опрыскивание табаком. Однако оно совершенно непригодно для использования на томатных культурах. Если вы не хотите лишиться урожая, то лучше никогда не обрабатывать овощи такой смесью.

Опрыскивание табаком против тли может уничтожить помидоры

Табачный спрей от тли, приготовленный в домашних условиях, позволяет эффективно бороться с вредителями (в том числе с белокрылкой и мошками). Он эффективен в отношении декоративных растений, но вблизи водоёмов или в огороде его лучше не использовать – на полезных растениях, например помидорах. Дело в том, что табак содержит никотиновые соединения, в том числе нейротоксичные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье. Однако на этом угрозы, связанные с применением табачных опрыскиваний против тли, не заканчиваются. К сожалению, это также может привести к заражению томатов вирусом мозаики (ToMV), который является очень опасным заболеванием.

На листьях томатов появляются пузыри? Это может быть вирус табачной мозаики

Вирус табачной мозаики — одно из самых опасных заболеваний помидоров, которое может быть вызвано применением ранее упомянутых опрыскивателей от тли на основе табачных изделий. Курильщикам также следует дезинфицировать руки каждый раз перед работой в огороде, поскольку таким образом болезнетворные микроорганизмы также могут передаваться на растения.

Вирус табачной мозаики можно распознать по сильной деформации листьев, светло- и темно-зеленым волдырям и постепенному побурению внутренней части плодов. Другие последствия инфекции, о которой стоит упомянуть, включает задержку роста рассады и снижение урожайности.

Болезнь представляет угрозу, особенно для ранних сортов томатов. Если принимает тяжелую форму, то может уничтожить все растения, если лёгкую, то может сократить количество плодов примерно на 40-50 процентов. Поэтому профилактические действия чрезвычайно важны.

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