Эта подкормка для помидоров увеличит урожайность и не допустит фитофтороза. Что нужно для её приготовления?

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Опубликовано: 22.05.2024 13:09 , Обновлено: 22.05.2024

Богатый урожай и здоровая рассада - желанная цель всех, кто решил посадить помидоры на своём предсудебном участке. Хороший уход и своевременная обработка могут обеспечить сочными томатами весь сезон. Опытный садовод поделилась в соцсетях рецептом приготовлении подкормки, которая не только улучшит цветение и плодоношение помидоров, и предотвратит появление фитофтороза.

Блогер и садовод Лера Петровчанка рассказала, как приготовить “витаминную бомбочку” для помидоров, используя сыворотку, хозяйственное мыло и йод. По её словам, регулярная обработка рассады этим раствором улучшит их цветение и завязывание плодов, а также предотвратит появление таких заболеваний, как фитофтороз и серая гниль.

Что нужно для приготовления раствора?

Ингридиенты:

• 10л теплой воды • 1 л сыворотки (можно заменить нежирным молоком) • 20 г стружки хозяйственного мыла • 5 г борной кислоты • 30 к йода

Приготовленным средством нужно обрабатывать листья помидоров раз в 7-10 дней по утрам.

В случае если заболевания на томатах уже появились, эксперт порекомендовала воспользоваться специальным средством “Превикор”, которое можно приобрести в садоводческих магазинах либо заказать онлайн.

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