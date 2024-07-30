Зачем обматывать ветки фруктовых деревьев фольгой? Вот как этот неочевидный трюк поможет спасти урожай

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Опубликовано: 30.07.2024 11:57 , Обновлено: 05.08.2024

У тех, кто рассчитывает получить достойный урожай, уход за садом отнимает немало времени. Однако случается, что часы заботы о деревьях и кустах не окупаются ничем, кроме разочарования. Немалую лепту в это вносят вредители и всевозможные болезни. К счастью, есть простые и доступные способы уберечь урожай сада от вредителей. Рассказываем, как защитить плоды деревьев и кустов с помощью фольги и домашнего спрея.

Ни для кого не секрет, что одной из важнейших мер, обеспечивающих урожайность сада, является насыщение растений необходимыми питательными веществами.

Удобрение плодовых деревьев – вопрос, который волнует садоводов с весны. Многие из них выбирают органические препараты и натуральные удобрения, например, навоз или компост. Они не только питательны, но и улучшают структуру почвы.

Однако это не всё, что вы можете сделать, чтобы летом и осенью наслаждаться вкусом фруктов из собственного сада.

Зачем использовать фольгу на деревьях?

Контроль плодовых деревьев на наличие вредителей и болезней - одна из важнейших задач в саду. Ведь чем раньше диагностировать проблему, тем лучше.

Одной из причин снижения урожая деревьев и кустарников наряду с паразитами являются птицы, которые слетаются на деревья, чтобы полакомиться плодами.

Хотя их присутствие в саду полезно, никому не хочется, чтобы они съели весь урожай. Для этого достаточно воспользоваться простым, хотя и не трюком. Оберните ветки в нескольких местах алюминиевой фольгой. Также можно нарезать его тонкими полосками и повесить так, чтобы они свободно струились. Блестящий и шуршащий материал будет отпугивать птиц, защищая ваш урожай.

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Натуральные средства защиты растений

Фруктовые деревья достаточно часто подвергаются нападкам паразитов.

В такой ситуации одни инстинктивно тянутся к химическим препаратам из магазина, другие же выбирают домашние средства от вредителей.

Отдать предпочтения натуральным компонентам стоит не только потому что они безопасны для экосистемы и малозатратны, но по причине их эффективности, которая нередко не уступает спецсредствам.

Одним из примеров является опрыскивание тысячелистником обыкновенным фруктовых деревьев и кустарников. Такой домашний спрей борется прежде всего с тлёй, но также эффективен от паутинного клеща и белокрылки, которые губят не только плодоносящие культуры, но и декоративные растения.

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Как сделать спрей из тысячелистника?

Большим преимуществом этого спрея является его доступность. Едва ли вы столкнётесь с сложностью, пытаясь отыскать это растение. Тысячелистник растёт практически на всех лугах и пустырях Беларуси. Он цветёт с июня по октябрь и именно в эту пору пригоден для приготовления домашних средств защиты растений.

[info_b]Тысячелистник - это природный биостимулятор и репеллент. Он содержит в своём составе масла, которые отпугивают многих насекомых. Кроме того, растение богато аминокислотами, железом, азотом, фосфором, магнием, марганцем и медью, что делает его ещё и отличным удобрением.[/info_b]

1 кг цветущей травы нарежьте небольшими кусочками и залейте 10 л горячей воды. Оставьте настаиваться на ночь. Разбавьте препарат водой в соотношении 1:10 и опрыскайте.

Такой спрей не только эффективно борется с паразитами, но и является отличным средством для профилактики их появления.

При обнаружении вредителей опрыскивайте растения раз в два дня. Для профилактики - раз в 2-3 недели.

К слову, спрей из тысячелистника - не единственный способ защитить плоды деревьев от поражения паразитами. Для защиты садовых растений вы можете использовать и спрей из хвоща.

Особенно эффективно это домашнее средство зарекомендовало себя на сливах. Оно не только избавит деревья от паразитов, но и не позволит развиться грибковым заболеваниям.

Узнайте, как его приготовить, кликнув по ссылке ниже.

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