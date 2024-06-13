Как спасти сливы от червей и гнили? Спрей из этого растения заставит вредителей бежать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.06.2024 11:55 , Обновлено: 05.08.2024

Сливовые деревья могут обильно плодоносить, но часто оказывается так, что урожай не пригоден в пищу из-за поражения червями и грибками. Чтобы этого не произошло, следует обрабатывать их специальными средствами. Но что делать, если прибегать к обработке химией не хочется? Вы можете воспользоваться естественным, безопасным и эффективным спреем из полевого растения. Как его приготовить?

Бактерии, вирусы, грибки и черви очень часто становятся причиной порчи плодов сливы. Кроме того, деревья подвержены таким заболеваниям, как бурая гниль косточковых деревьев, киста сливы и бактериальный рак.

Как видите, вредителей и болезней очень много. Для борьбы с ними вы можете использовать специальный спрей из хвоща. Плодовые мухи, паутинные клещи, тля и другие насекомые тут же начнут покидать фруктовые деревья .

Как приготовить спрей из хвоща для слив?

Опытные садоводы опрыскивают сливовые деревья хвощом. Это быстрый и проверенный способ избавления от червей, который не причинит вреда деревьям и плодам. Как его приготовить? Сначала следует собрать хвощ на лугу, вдали от дорог. Такие растения не будут загрязнены выхлопными газами.

100 г измельченного хвоща смешайте с 1 литром воды и оставьте смесь в темном месте на 24 часа. По истечении этого времени процедите его, влейте в пульверизатор и опрыскайте сливы. Лучше всего делать это каждые несколько недель.

Почему спрей из хвоща эффективен?

Спрей из хвоща хорошо влияет на здоровье косточковых деревьев. Он помогает устранить вредные бактерии и укрепляет естественный защитный барьер сливы.

Дело в том, что в хвоще содержится кремниевая кислота, которая уничтожает червей и грибков так же, как и химические вещества. Тля, паутинный клещ и другие насекомые не поселятся на дереве, которое обрабатывают хвощом.

Также это растение содержит флавоноиды, цинк, калий, магний и кальций. Эти соединения положительно влияют на состояние сливового дерева и делают его устойчивым к различным заболеваниям. Повышение естественной устойчивости сливового дерева делает его более способным справляться с экологическими стрессами и атаками вредителей. Кроме того, хвощ способствует регенерации поврежденных частей растений, что особенно важно для фруктовых деревьев.

Этот спрей также влияет на вкус плодов. Благодаря этому на дереве получаются сочные и сладкие сливы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что блогер и садовод, который ведёт канал “Игорь Критикует” на YouTube, рассказал про свой опыт летней обрезки вишни и показал, как это влияет на плодоношение в последующем.

Зачем обрезать вишню летом? Опытный садовод показал, как это влияет на плодоношение