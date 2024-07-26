Массово опадают незрелые яблоки? Вот что срочно нужно сделать, чтобы совсем не остаться без урожая

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Опубликовано: 26.07.2024 12:21 , Обновлено: 26.07.2024

Заметили, что в июле-августе яблоки на вашем дереве начали опадать раньше срока, не дожидаясь созревания? Это серьезный повод для беспокойства. Такое явление может быть вызвано несколькими причинами и требует незамедлительных действий. Как спасти деревья и урожай?

Почему яблоки опадают раньше срока?

Преждевременное опадение яблок может быть вызвано несколькими причинами. Вот некоторые из них.

Вредители

Одним из самых распространенных вредителей яблони является яблоневая плодожорка. Ее гусеницы проникают внутрь плода, повреждая семена, что приводит к опадению яблок.

Болезни

Монилиоз и другие грибковые заболевания вызывают появление бурых пятен и кругов на плодах, что также приводит к их преждевременному опадению.

Недостаток влаги и питательных веществ

Недостаточный полив и неправильное питание могут ослабить дерево, что приводит к сбрасыванию части плодов.

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Как бороться с этими проблемами и сохранить урожай?

Чтобы спасти яблоню от плодожорки, нужно предпринять некоторые меры заранее.

Плодожорка

Чтобы уменьшить количество плодожорки и вообще не лишиться урожая, регулярно собирайте и уничтожайте опавшие плоды. Так вы предотвратите дальнейшее распространение вредителей.

[info_b]Чтобы точно определить, атакует ли плодожорка яблоню, повесьте на нее ночью фонарь. Если вы кроме мошек увидели бабочек, дерево нужно обработать.[/info_b]

Также повесьте на яблоне липкие ленты от мух. На нее прилипнут и бабочки плодожорки.

Приманить бабочек можно и запахом сладкого варенья. Налейте его широкие бутылки и развесьте на ветки. Прилетевшие вредители утонут.

В свою очередь крону яблони можно опрыскать и народными средствами — настоем полыни или ботвы помидоров, которые отпугивают бабочку плодожорку.

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Профилактика

Так, весной стоит проводить обработку яблони инсектицидами для предотвращения появления вредителя. Сделать это нужно через 10-14 дней после окончания цветения, когда все лепестки цветков опадут.

Стоит знать, что опрыскивании необходимо обработать не только крону дерева, но и ствол, ветки, листья с обеих сторон и даже плоды. При этом струю следует направлять снизу вверх.

[info_b]Важно! Помидоры отпугивают яблоневую плодожорку. Поэтому стоит посадить их возле дерева. [/info_b]

Борьба з болезнями

Ранней весной и осенью рекомендуется проводить профилактические опрыскивания 3% бордоской жидкостью, а за несколько дней до цветения — 1% раствором бордоской жидкости.

Если вы заметили, что яблоки покрылись бурыми пятнами, которые превращаются в круги, то после сбора урожая дерево нужно обязательно опрыскать раствором медного купороса.

Обеспечение правильного питания и полива

Важно помнить, что регулярный полив, особенно в засушливый период, поможет предотвратить обезвоживание дерева и опадение плодов.

Кроме того, внесение удобрений, богатых азотом, фосфором и калием, обеспечит дерево необходимыми питательными веществами.

[info_b]Важные советы:

Чем раньше вы обнаружите проблему и начнете принимать меры, тем больше шансов сохранить урожай.

Для эффективной борьбы с вредителями и болезнями необходимо применять комплексный подход, сочетающий агротехнические меры и химическую защиту.

При выборе препаратов для защиты растений внимательно читайте инструкцию и соблюдайте рекомендации производителя.

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