Как отпугнуть скворцов от вишни? Вот каких звуков они действительно боятся

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Опубликовано: 13.06.2024 14:21 , Обновлено: 13.06.2024

Скворцы, эти умные и хитрые птицы, не щадят наши урожаи. Они бесцеремонно пожирают наши вишни, черешни, клубнику или смородину, не обращая внимания на усилия, затраченные на их выращивание. Как же защитить свои сады от этой прожорливой птицы? Вот несколько проверенных решений.

Скворцы - птицы, которых часто путают с черными дроздами. У них более длинные хвосты и острые клювы, они не только прожорливы, но и хитры и умны. Победить их нелегко, но есть некоторые методы, которые могут оказаться эффективными.

Как избавиться от скворцов в саду?

Скворцы очень прожорливы, поэтому они могут съесть все вишни еще до того, как вы успеете насладиться их вкусом. Чтобы прогнать птиц из сада, многие навешивают на деревья разноцветные листы. Некоторые также выставляют пугала, чтобы отпугнуть птиц от фруктов.

Однако эти методы не всегда срабатывают, поэтому стоит попробовать другие способы. Один из них особенно эффективен.

Если ваши плодовые деревья находятся в отдаленном месте и вы не можете постоянно следить за птицами, стоит попробовать альтернативный метод.

Оказывается, воспроизведение звуков хищных птиц из громкоговорителей очень эффективно. Простое включение таких звуков убедит скворцов отказаться от посещения нашего дерева.

Однако если у вас нет возможности включить такие звуки, стоит воспользоваться другими методами. Аналогичного эффекта можно добиться, разместив на деревьях аксессуары, издающие неприятные звуки на ветру, например пластиковые бутылки или колокольчики.

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