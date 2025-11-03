Посадить, защитить и убрать. Список последних обязательных работ в огороде в ноябре

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Опубликовано: 03.11.2025 10:39 , Обновлено: 03.11.2025

Ноябрь — переходный месяц между осенью и зимой, время последних подготовительных работ в саду и огороде к приближающимся заморозкам. Составили список того, что белорусским дачникам нужно не забыть сделать в этом месяце, чтобы защитить растения от зимних испытаний, облегчить самим себе работу в огороде по весне, а также обеспечить себе более высокие урожаи в следующем сезоне.

Уборка сада в ноябре

Ноябрь в саду — это, прежде всего, время интенсивной уборки. Одна из самых важных задач — уборка листьев . Если у вас на участке ухоженный газон, эта процедура просто обязательна - оставленные на газоне листья могут стать причиной гниения дерна и развития грибковых заболеваний.

В обязательном порядке следует также убрать листья плодовых растений, если они в этом сезоне у вас болели. Такую листву лучше всего вывезти с участка, чтобы предотвратить распространение опасных для ваших растений патогенов.

А вот листву от здоровых деревьев лучше не выбрасывать - её можно использовать в качестве мульчи для укрытия чувствительных к морозам многолетников или в качестве материала для компоста.

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Также в ноябре стоит окончательно привести в порядок клумбы , удалив отцветшие однолетние декоративные растения. А вот с многолетниками следует проявить большую внимательность — некоторые виды, например, эхинацею и рудбекию, лучше оставлять на зиму. Их семена служат пищей для птиц, а жёсткие стебли могут стать укрытием для полезных насекомых.

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Не забудьте убрать растительные остатки с грядок . Если сейчас этого не сделать, они станут рассадником болезней и вредителей. Выбросьте собранную растительную массу в компостный ящик, убрав растения, поражённые болезнями — их следует сжечь или выбросить.

Защита растений на зиму

В ноябре также следует позаботиться о защите растений на зиму: к концу месяца, как правило, в Беларуси уже учащаются случаи ночных заморозков, так что времени на эти работы с каждым днём остаётся всё меньше. Обрежьте почвопокровные и плетистые розы до высоты 30–40 см и насыпьте землю или торф вокруг основания стволов. Укройте чувствительные многолетники , такие как хосты и лилейники, слоем листьев или коры.

Защитите молодые плодовые и декоративные деревья от грызунов, обернув их стволы сеткой или специальным материалом. Также необходимо проверить, чтобы опора молодого дерева прочна и не обломается под напором ветра и снежной бури. Дополнительное укрытие от ветра может потребоваться таким кустарникам, как гортензии или миниатюрные розы. Их следует укрыть дополнительно агротекстилем или джутом, особенно если они растут на продуваесях ветром участках.

В сухую погоду обязательно следует полить вечнозелёные растения , такие как самшит, рододендроны и падубы. Обильный полив этих растений до морозов обеспечивает им благополучную зимовку. Мульчирование корней слоем коры или компоста вокруг основания кустарников дополнительно защитит корни от промерзания.

А вот с плодовых деревьев в ноябре нужно убрать все опавшие, больные плоды, которые могут стать источником болезней в следующем сезоне. Очистите стволы деревьев от отслоившейся коры, в которой могут обитать вредители, а на старые деревья наклейте липкие ленты для отлова самок листоверток и моли.

Косточковые деревья в ноябре можно опрыскать медным раствором для предотвращения грибковых заболеваний. Главное - проводить обработку в безветренный, сухой день при температуре выше 5°C.

Последние осенние посадки

В ноябре у садоводов есть последний шанс посадить весенние луковичные растения . Если до сих пор на это у вас не было времени, есть ещё шанс высадить в грунт луковицы тюльпанов, нарциссов или крокусов. Сажайте их на глубину, в три раза превышающую их высоту, соблюдая расстояние между ними — примерно 10–15 см для более крупных луковиц.

Пока почва не промерзает по ночам, можно также смело сажать листопадные деревья и кустарники . Выберите подходящее место с учётом предполагаемого размера растения и его потребностей в естественном свете. Посадочная яма должна быть как минимум вдвое шире корневого кома. После посадки обильно полейте саженцы и замульчируйте их слоем мульчи.

В ноябре также можно подготовить почву к весенней посадке . Перекопайте грядки, оставив крутую борозду — мороз разрыхлит почву, улучшив её структуру. На вскопанные грядки можно нанести перепревший компост или навоз, которые обогатят почву за зиму.

Также есть ещё время посадить чеснок на зиму - это лучше успеть до середины ноября, чтобы он успел укорениться до зимы. Сажайте зубчики на глубину 3–5 см острым концом вверх, оставляя между ними 10–15 см в ряду.

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Уход за газоном перед зимой

Также в ноябре в последний раз в этом сезоне следует уделить внимание газону. С него стоит убрать всю опавшую листву — оставленные листья могут привести к пожелтению газона и гниению дерна.

В первой половине месяца, когда трава слишком уплотнена и покрыта слоем отмерших стеблей (соломой), рекомендуется провести скарификацию. Эта процедура улучшает доступ воздуха и воды к корням. После скарификации рекомендуется насыпать тонкий слой мелкого песка, который заполнит срезы, улучшит дренаж и аэрацию почвы, а также поможет выровнять газон.

Появление мха на газоне может указывать на повышенную кислотность почвы. В ноябре можно внести удобрение, содержащее кальций, чтобы нейтрализовать pH почвы. А вот азотных удобрений в ноябре лучше избегать - они стимулируют рост травы и делают газон более уязвимым перед заморозками.

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Подготовка садового инвентаря к зиме

Ноябрь также хорошее время для осмотра и обслуживания садового инвентаря. Тщательно очистите все инструменты от земли и растительных остатков. Продезинфицируйте металлические части спиртовым или уксусным раствором, а затем смажьте маслом, чтобы к весне они не покрылись ржавчиной.

Если у вас есть газонокосилка, её также следует подготовить к зимнему хранению: слить топливо из бака, очистить воздушный фильтр и свечу зажигания. Также следует очистить, заточить и смазать секаторы, ножницы и пилы. Протерев деревянные ручки дополнительно льняным маслом, вы убережёте их трещин и расколов.

Если вы используете систему полива на своём участке, самое время слить воду, чтобы успеть до первых заморозков. Открутите и уберите дождеватели, продуйте шланги воздухом. Слейте воду из садовых шлангов и храните их свёрнутыми в сухом месте.