Эти 5 видов растений белорусам посоветовали не обрезать осенью – «Не зацветут и даже погибнут!»

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.10.2025 11:13 , Обновлено: 02.10.2025

Осень многие дачники считают идеальным временем для обрезки плодовых деревьев, кустарников и декоративных многолетников. Однако опытные садоводы предупреждают: для некоторых растений обрезка ранней осенью, до того, как те уйдут в зимнюю спячку, может оказаться по-настоящему губительной. Узнали, как не допустить ошибки.

Белорусский производитель средств защиты растений Денис Лабков в TikTok-аккаунте своего магазина назвал 5 видов растений, которые не следует обрезать осенью. Эта казалось бы полезная процедура может привести к тому, что ваше растение попросту не принесёт урожая в будущем году.

“Никогда не обрезайте эти растения осенью – не зацветут и даже погибнут!” - предупредил Лабков.

[inf]“Санитарную” обрезку, как правило, проводят для подготовки растений к зиме. Она заключается в удалении сухих, больных и поврежденных веток, что служит профилактикой фитозаболеваний. Кроме того, обрезка позволяет снизить нагрузку для растений от снега, а также сформировать крону деревьев. Своевременная обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников также позволяет повысить их урожайность.[/inf]

Вот какие виды растений, по словам Лабкова, не стоит обрезать осенью:

Многолетники, зимующие с зелеными листьями (такие как примула, бадан, гейхера, медуница, морозник). Если такие растения лишить листвы, они могут просто не пережить зиму без естественной защиты и погибнуть от морозов.

Кустарники, цветущие весной . К ним относятся сирень, форзиция, вейгела, спирея серая, хеномелес. Такие кустарники специалист рекомендовал обрезать сразу после цветения, то есть поздней весной. Если же вы не сделали этого вовремя, лучше вообще отказаться от это процедуры в этом сезоне, иначе при обрезке вы рискуете удалить все цветочные почки и будущей весной вы не дождетесь цветения.

Растения, зимующие под защитой сухих побегов и листьев . Речь о лаванде, шалфее, гвоздике, астильбе и прочих - их обрезать специалист рекомендовал по весне, чтобы повысить шансы растения на выживание в суровых зимних условиях. Без естественной защиты, как и в случае с многолетниками из первой группы, эти растения могут вымерзнуть.

Декоративные сухолетки - декоративные метельчатые злаки, эхинацея, синеголовник, мордовник. Обрезать их, разумеется, нет смысла поскольку именно для этого их и высаживают - чтобы зимой они оставались украшением уснувшего сада.

Плодовые деревья . Лучшее время для обрезки яблонь, груш, вишен, абрикосов - это конец зимы и начало весны, до начала сокодвижения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осень также является критически важным временем для здоровья газона. Ведь прохладные вечера, дожди и обещанные Белгидрометом скорые заморозки могут привести к ослаблению травы. Осенью газону особенно необходима поддержка, чтобы подготовиться к зимним месяцам, успешно пережить их и потом быстро восстановиться весной.

Это нужно сделать с газоном осенью всем белорусам. Какое удобрение поможет перезимовать