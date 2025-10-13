Чем белорусам замульчировать грядки и кустарники? Узнали, каким растениям хватит листвы, а когда она только навредит

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Опубликовано: 13.10.2025 14:32 , Обновлено: 13.10.2025

Один из заключительных видов осенних работ в огороде, напрямую влияющий на состояние грядок (а следовательно, и их урожайность) в следующем сезоне - это мульчирование. Правильно подобранные материалы не только защитят почву от суровых зимних условий, но и улучшат её структуру и повысят плодородие. Однако разные растения требуют разных материалов для мульчирования, а если допустить ошибку при мульчировании, это негативно скажется на качестве почвы. Разобрались, как не допустить критической ошибки.

Почему не стоит отказываться от осеннего мульчирования?

Многие даже опытные огородники недооценивают эффект от осеннего мульчирования и пренебрегают этими несложными работами в саду. А между тем, в условиях белорусского климата, который в последние годы не радует стабильностью ни летом, ни зимой, мульча может оказать большую пользу в защите грядок и посадок многолетников, кустарников и даже деревьев. В условиях температурных перепадов зимой, когда периоды заморозков часто чередуются периодами краткосрочной оттепели, такая защита бесценна для многих видов.

В первую очередь, слой мульчи действует как естественный изолятор - он напрямую защищает верхние слои почвы и корневую систему растений от резких перепадов температур.

Кроме того, осеннее мульчирование помогает сохранить влажность почвы, что особенно важно перед зимними заморозками. Влажная почва защищает корни растений лучше, чем сухая. Помните, что даже зимой, когда растения находятся в состоянии покоя, их корням требуется хотя бы минимальное количество воды - и слой мульчи им его обеспечивает.

Осеннее мульчирование также благоприятно влияет на поддержание необходимой для плодородия биологической жизни в почве. Подходящий слой органической мульчи обеспечивает среду обитания для полезных живых организмов, таких как дождевые черви и микроорганизмы, которые продолжают разлагать органические вещества и обогащать почву даже в холодное время года.

Как правильно замульчировать грядки осенью?

Мульчирование требует правильной подготовки и техники. Лучшее время для этой процедуры — поздняя осень, когда температура начинает стабильно опускаться ниже +10°C и растения входят в период покоя - то есть с середины октября до конца ноября.

Перед мульчированием следует тщательно очистить участок от сорняков, особенно многолетних. Если их вырвать по осени, в следующем сезоне точно придётся тратить на них меньше времени и усилий.

Затем рекомендуется разрыхлить верхний слой почвы, чтобы вода лучше впитывалась, а сама почва “дышала”.

После этого можно приступать собственно к мульчированию: мульчу следует распределять по участку равномерно, закладывая её вокруг растений и оставляя при этом небольшое расстояние от стеблей и стволов - примерно в 5–10 см . Толщина слоя мульчи должна составлять 5–10 см — тоньше для мелкого материала, такого как опилки или компост, толще для коры или соломы. Для растений, чувствительных к морозу, таких как многолетники, розы, слой мульчи может быть ещё толще — до 15 см.

Однако в этом деле важно не переусердствовать. Слишком толстый слой мульчи - это первая ошибка, которую может допустить неопытный садовод. Это может привести к переизбытку влаги, а переувлажнение почвы может стать причиной корневой гнили , что попросту уничтожит ваше многолетнее растение.

Разные растения – разный материал для мульчирования?

Выбор мульчи зависит от вида растений и ваших целей. Компост считается одним из лучших материалов для мульчирования грядок по осени. Он не только защищает почву, но и удобряет её. Слой перепревшего компоста толщиной 2–3 см идеально подходит для грядок с многолетними растениями и овощами. Также компостом можно укрыть почву вокруг плодовых деревьев - в диаметром около метра вокруг ствола (но не непосредственно на нём), чтобы защитить корни и сохранить влажность почвы зимой.

Опавшие листья с деревьев — ещё один натуральный и легкодоступный материал для мульчирования. Лучше всего подходят дубовые, буковые или кленовые листья, поскольку они разлагаются медленнее. Перед использованием их лучше измельчить, например, проехав по ним газонокосилкой. Слой листьев толщиной 5–7 см обеспечивает отличную защиту для большинства садовых растений.

В использовании палой листвы кроется вторая ошибка при мульчировании. Многие садоводы используют листву со своих плодовых деревьев - яблонь, груш, слив. В этом случае крайне важно обращать внимание на состояние самих деревьев - если дерево заражено каким-либо грибковым заболеванием, использовать листву с него, даже после обработки дерева, для мульчирования не рекомендуется , чтобы не распространять заболевание по участку.

Солома — ещё один отличный материал для мульчирования грядок. Она также обеспечивает хорошую теплоизоляцию и улучшает структуру почвы. Слой соломы толщиной 8–10 см эффективно защитит корни растений от заморозков.

А вот сосновую или еловую кору , которую также полюбили многие современные садоводы, также следует применять избирательно, поскольку она сильно закисляет почву. Соответственно, этот материал хорошо подойдёт для мульчирования растений, любящих кислую почву, таких как черника и рододендроны. Слой коры толщиной 7–10 см в этом случае будет достаточным.

Агротекстиль и агроволокно — современные материалы, также обеспечивающие отличную защиту от заморозков. Их рекомендуют использовать для укрытия на зиму молодых древесных и кустарниковых посадок или растений, чувствительных к низким температурам. Ими просто оборачивают растения, не в плотную, оставляя пространство для вентиляции, чтобы растение не запрело, а чтобы защиту не сдуло ветром, её придавливают камнями или специальными штырями.

Гравий или мелкие камни — ещё один вариант, который подойдёт не для каждого растения. Это прочные мульчирующие материалы, которые особенно хороши для сухолюбивых растений. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и отводят лишнюю воду, предотвращая загнивание корней во время зимних оттепелей.

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