Это нужно сделать с газоном осенью всем белорусам. Какое удобрение поможет перезимовать

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Опубликовано: 22.09.2025 16:44 , Обновлено: 22.09.2025

Осень — критически важное время для здоровья газона. Ведь прохладные вечера, дожди и обещанные Белгидрометом скорые заморозки могут привести к ослаблению травы. В сентябре газону особенно необходима поддержка, чтобы подготовиться к зимним месяцам, успешно пережить их и потом быстро восстановиться весной.

Именно поэтому белорусы, владельцы газонов на своих приусадебных участках, должны правильно удобрить их, чтобы укрепить корневую систему.

Осенью трава не только перестаёт расти, но и становится более подверженной болезням и гниению. Во многих местах дёрн начинает редеть, а повреждённые участки не восстанавливаются так, как летом. Внесение удобрений осенью повышает устойчивость травяных стеблей к влаге, будущим холоду и тяжести снега.

Что сделать в сентябре с газоном?

В конце сентября — начале октября удобрения - обязательный элемент ухода за газоном. Основу осеннего удобрения должен составлять калий , который укрепляет корни, повышает морозостойкость и гибкость стеблей.

Фосфор также важен, так как способствует развитию корней. Не стоит забывать, что смеси удобрений, содержащие магний , железо и кальций , способствуют лучшей зимостойкости и регенерации в первые недели весны.

В данном случае не стоит придумывать сложные рецепты. А лучше воспользоваться именно готовыми сбалансированными комплексами удобрений.

Как удобрять?

Выбор правильного удобрения — это только полдела. Неправильное внесение веществ может ослабить газон, а не укрепить его. Помните, что важно равномерно распределять осеннюю подкормку по всей поверхности газона. Конечно, это можно сделать вручную, хотя гораздо удобнее использовать садовую сеялку. Она гарантирует, что удобрение попадёт на каждый участок газона и предотвратит образование участков с избыточной концентрацией питательных веществ.

Также проверьте перед процедурой, насколько грунт газона влажный. Если он высох, то полейте траву за день до внесения удобрения, чтобы питательные вещества быстрее проникли в почву. А после внесения удобрения ещё раз аккуратно полейте газон — это поможет гранулам раствориться и активироваться.

Ранее Telegraf.news писал, что зелёный и густой газон - мечта и гордость многих владельцев приусадебных участков. Потому и зимой ему надо уделять внимание. Так, с приближением тепла, в феврале, уже можно начать проводить некоторые процедуры, которые помогут газону выглядеть красивее и здоровее. Telegraf.news узнал, когда производить известкование газона и как понять, что эта процедура будет нужна.

Посыпьте газон этим в феврале — и он отблагодарит красивой зеленью. Когда удобрение не нужно?