Сажаете чеснок в сентябре-октябре? Воспользуйтесь этим трюком — и соберете урожай в 2 раза больше

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Опубликовано: 11.09.2025 10:11 , Обновлено: 11.09.2025

Озимый чеснок легко может перезимовать в белорусском климате и готов к сбору примерно на 3–4 недели раньше, чем сорт, высаженный весной. Сам процесс посадки очень прост, но есть несколько важных моментов, которые следует помнить. Узнайте всё об этом и наслаждайтесь крупными головками чеснока в следующем году.

Когда лучше всего сажать чеснок осенью?

Как и всегда при осенней посадке, время имеет решающее значение. Для озимого чеснока лучшее время — сентябрь или октябрь. Этого времени достаточно, чтобы укорениться и подготовиться к первым сильным заморозкам.

Точная дата сильно зависит от региона Беларуси где вы живёте. Если осень и зима у вас обычно мягкие, у вас может возникнуть соблазн посадить озимый чеснок даже в ноябре.

Однако в более холодных регионах страны лучше не откладывать — для подстраховки попробуйте сентябрь.

Также, если вы следите за лунным календарем, обратите внимание на благоприятные дни. Их Telegraf.news публиковал ранее.

Когда белорусам сажать озимый чеснок в 2025 году? Список благоприятных дней на всю осень

Посадка чеснока в сентябре — лучшие советы

Озимый чеснок любит плодородную, богатую гумусом почву. Лучше всего удобрить её большим количеством компоста или навоза (примерно 10 л на 1 кв.м). Также сейчас можно внести осеннее минеральное удобрение с фосфором и калием.

Кроме того, озимый чеснок будет расти гораздо лучше, если его перед посадкой замочить. Такая процедура защищает растения от болезней и вредителей, а также стимулирует укоренение и укрепляет иммунитет.

Хорошо будет замочить зубчики чеснока на несколько часов (обычно 2-4 часа) в растворе фунгицида или натурального экстракта, например, чеснока, крапивы или полевого хвоща.

или натурального экстракта, например, чеснока, крапивы или полевого хвоща. Также эксперты советуют подержать его 6-8 часов в растворе медного купороса . Понадобится 100 г медного купороса на 10 л воды.

. Понадобится 100 г медного купороса на 10 л воды. Альтернативой может стать замачивание в воде с перманганатом калия (до получения розового раствора) или в поваренной соли (1 ч. л. соли на 1 л воды).

(до получения розового раствора) или в поваренной соли (1 ч. л. соли на 1 л воды). А еще профессионалы используют биологические препараты . Например, Триходерму.

В свою очередь белорусский агроном Петр Ломонос посоветовал использовать золу. Ее нужно залить кипятком (пол литровую банку на 10 л воды). И замачивать чеснок 5-6 часов.

Подготовленный участок можно засыпать землей и слоем обычных осенних листьев. В холодные зимы это абсолютно необходимо для защиты рассады от мороза. Это позволит первым побегам пробиться из земли незадолго до наступления зимы и сохраниться до весны. В завершение всю грядку следует обильно полить.

Как ухаживать за озимым чесноком?

В следующем сезоне самым важным для вашего чеснока станет регулярная прополка и полив, особенно в засушливые периоды. Поддерживайте почву влажной, особенно когда растение начинает формировать головки.

Прекратите полив, когда чеснок будет близок к сбору урожая. Вы узнаете об этом по виду листьев — они начнут слегка желтеть.

Чеснок будет готов к сбору, когда его нижние листья пожелтеют и завянут — это признак того, что овощ созрел.

Ранее Telegraf.news писал, что сбор урожая озимого чеснока обычно приходится на июль ( в зависимости от сорта и погодных условий). В южных регионах Беларуси уборку можно начинать в первой половине месяца, а в более прохладных – после 15-го. Впрочем, ориентироваться только на календарные сроки не стоит. Как понять по внешнему виду, что пришла пора?

Когда белорусам выкапывать озимый чеснок? Вот на что смотреть кроме календаря