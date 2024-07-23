Почему помидоры не краснеют? Вот что нужно делать в жару, чтобы плоды созревали быстрее

Опубликовано: 23.07.2024 13:26 , Обновлено: 23.07.2024

Июль - время, когда многие белорусы собирают урожаи помидоров корзинами. Однако некоторые из огородников до сей поры не ощутили помидорного изобилия. Случается, что плоды подолгу висят на кустах и не думают зеленеть либо созревают неравномерно. Почему так происходит и как повлиять на процесс, чтобы радоваться урожаям каждый день?

Как созревают помидоры?

Чтобы лучше понять, какие условия необходимо обеспечить вашим помидорам, стоит знать, как происходит процесс созревания.

Развитие плодов помидора можно разделить на два ключевых этапа.

На первом этапе происходит опыление цветков, а затем формируются плоды, которые очень быстро набирают вес. У некоторых видов они увеличивают свой объем даже в три раза. Случается, что в такой период плоды могут даже начать растрескиваться и привлекать насекомых, и грибковые заболевания.

Бывает, что под тяжестью плодов растения даже ломаются. Поэтому на этом этапе процесса созревания следует убедиться, что куст имеет достаточную поддержку и при необходимости его следует подвязать.

Во вторую часть процесса созревания плоды вступают примерно через 3–4 недели. По истечении этого времени вы заметите на них первые изменения цвета.

Отныне вы сможете легко собирать лишний урожай, если увидите, что растение прогибается под его тяжестью. Помидор – климактерическое растение. При соответствующих условиях хранения он начнет созревать благодаря этилену, вырабатываемому плодами. Так что вы сможете собирать зеленые помидоры и наслаждаться их вкусом уже через 2 недели.

Вопреки внешнему виду, помидорам для созревания не нужен солнечный свет. Просто оставьте их в тёплом месте. Процесс созревания томатов является частью того, что делает их отличным растением для начинающих садоводов: их урожайность можно ускорить, и они не требуют больших усилий.

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Почему помидоры не дозревают?

Причина позднего созревания плодов томата может быть совершенно разной.

Первый момент, который следует учитывать, это конечно же сорт томатов . Как и большинство культур, они делятся на ранние и поздние сорта. В зависимости от особенностей сорта и его своевременной высадки в грунт зависит и степень созревания в тот или иной период.

Разные виды томатов также могут иметь разные требования к уходу. Иногда может оказаться, что хотя растения выращиваются и содержатся в оптимальных условиях, какие-то сорта могут нуждаться, например, в более частой подкормке, чем остальные. На это стоит обратить внимание.

Если вы знаете, каков срок созревания ваших помидоров и всё равно констатируете их медленное созревание, то тогда стоит рассмотреть иные причины.

Температура

Помидоры, наряду с базиликом, стали символом теплого средиземноморского климата. Вы знаете, что они не любят низких температур, поэтому вы, вероятно, выращиваете их в теплице либо под спанбондом. Однако и здесь нужно быть осторожным.

Это теплолюбивые растения, но это не значит, что им не вредит жара. Выработка этилена при температуре выше 30°C замедляется, поэтому, несмотря на жару и обилие солнца, помидоры остаются зелёными. Они также подвержены сухой гнили в жаркую погоду.

Как защититься от этого? Следите за погодой, интересуйтесь метеорологическими данными. Не забудьте обеспечить достаточную вентиляцию в теплице. Затенение туннеля в слишком жаркую погоду может помочь.

Доступ к солнечному свету

Однако помните, что этим растениям все равно нужно солнце. Затеняя или выращивая их в месте, защищенном от достаточного солнечного света, вы можете ожидать гораздо более низких урожаев. Помидоры будут пышными и, вытянувшись к солнцу, принесут меньше плодов.

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Как стимулировать созревание томатов?

Вы знаете сорт ваших томатов и всегда в курсе информации о погоде. Вы обеспечиваете им необходимое количество солнца и нужную температуру. Что еще можно сделать, чтобы помидоры созрели?

Начните с регулярного полива и удобрения. Поливайте помидоры регулярно , через более короткие промежутки времени, что обеспечит не только оптимальное количество воды, но и влажность воздуха. Для этой цели можно использовать наземные системы орошения.

Это также облегчит процесс удобрения почвы . Тремя наиболее важными ингредиентами являются фосфор, азот и калий .

Благодаря правильному количеству калия листья не желтеют, а помидоры не трескаются.

Азот обеспечивает правильный фотосинтез, а дефицит фосфора может означать снижение урожая и искажение плодов томатов.

Все эти макроэлементы вы можете внести, используя в том числе и домашние подкормки. Хорошо подходят кофейная гуща, яичная скорлупа, банановая кожура, луковая шелуха, чесночное удобрение и не только.

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Также, чтобы ускорить созревание, можно прибегнуть к удалению лишних листьев и цветоносов. Ранее писали, как это сделать правильно.

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