Как ускорить созревание помидоров? Вот что нужно делать, чтобы они набирались цвета быстрее

Опубликовано: 14.06.2024 09:36 , Обновлено: 14.06.2024

Каждый огородник, занимающийся выращиваем овощей на своём приусадебном участке, находится в трепетном ожидании первых плодов. Как водится, один из самых желанных овощей на грядках - это помидоры. Сочные и вкусные плоды томата - настоящая награда за проделанные труды, и хочется как можно скорее насладиться их вкусом. Вы, возможно, удивитесь, но этот процесс можно ускорить. Вот что нужно делать, чтобы помидоры спели и набирались цвета быстрее.

Рост и созревание плодов помидора во многом зависит от того, соблюли ли вы для этого подходящие условия. Существует как минимум 3 способа ускорить этот процесс. Что нужно делать?

Внесите стимулирующую подкормку

Для того чтобы процесс роста и созревания плодов помидора ускорились вы можете обработать помидоры специальным полезным удобрением, которое можно приготовить в домашних условиях. Добавьте 10 капель йода и 1 литр нежирного молока (1,5%) в 1 ведро воды и опрыскайте этим раствором томаты. Это не только ускорит созревание томатов, но и предотвратит фитофтороз.

Удалите лишние цветоносы

Некоторые ошибочно полагают, что обилие цветков на кустах помидора обеспечит большой урожай. Но это не так. Плодов будет больше, но они уродятся мелкими, а процесс их созревания будет долгим. Поэтому стоит применить частичное прищипывание цветоносов в помидорных кистях. Опытные огородники сами решают, сколько цветков нужно удалить. Но, как правило, – не меньше трети. Цветоносы вверху побега удаляйте полностью.

Удалите листья

Удалите все пасынки и нижние листья до кистей, на которых уже созревают плоды.

Ранее Telegraf.news писал о том, что свежие и натуральные огурцы, помидоры и перцы со своей грядки — мечта любого огородника. Каждому хочется вырастить как можно больше овощей, не прибегая при этом к использованию химических удобрений из магазина. Если вы хотите избежать химикатов, попробуйте эти натуральные удобрения. Уверены — результат вас не разочарует.

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