Когда высаживать луковичные цветы осенью? Добавьте это в лунки к тюльпанам, чтобы весной цвели дольше

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Опубликовано: 12.09.2024 11:56 , Обновлено: 12.09.2024

Осень - один из самых ответственных периодов в саду. Помимо уборки урожая и высадки некоторых культур, в это время стоит навести порядок и на клумбах. В частности, высадить любимые луковичные цветы. Когда лучше садить тюльпаны, крокусы и мускари? Вот какие дни будут самыми благоприятными.

Луковичные цветы - одни из самых распространённых растений на клумбах белорусов. В особенности это касается тюльпанов. Этот неприхотливый цветок практически не требует к себе никакого внимания, но неизменно украшает сад и радует глаз весной. Осенняя пора - самая подходящая для высадки этих цветов. Кроме того, в этот сезон стоит заняться посадкой и других луковичных. Когда и как это лучше сделать, чтобы растения успели укорениться и хорошо пережили зиму?

Какие луковичные цветы нужно садить осенью?

Осень - пора для посадки множества луковичных цветов. Но график высадки зависит не столько от месяца, сколько от погодных условий.

В сентябре в можно начинать высаживать безвременник, белоцветник, кандык, рябчики.

А вот когда почва остынет ниже 10 градусов, можно приступить к посадке тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, декоративного лука и мускарей . Обычно такие условия складываются в середине октября - начале ноября, но не исключено и похолодание в сентябре. Необходимо следить за температурой.

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Какие дни осени будут благоприятными для посадки луковичных цветов?

Многие цветоводы предпочитают ориентироваться на лунный календарь при посадке растений.

Сентябрь:

благоприятные: 20-26, 30;

неблагоприятные: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29.

Октябрь:

благоприятные: 18, 19, 20-23, 27-31;

неблагоприятные: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 24, 25, 26.

Ноябрь

благоприятные: 17-20, 23-30;

неблагоприятные: 1, 8, 9, 16, 21, 22

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Как садить тюльпаны?

https://www.youtube.com/watch?v=v4WsLJJkdBE#t=04m41s

Тюльпаны любят солнце во время вегетационного периода, однако им нужна прохладная погода, чтобы хорошо укорениться.

Садить тюльпаны просто. Выкопайте ямки глубиной около 15 см и поместите в них луковицы корнями к земле. Засыпьте почвой, слегка полейте и ждите весенних всходов.

Между посадкой луковиц выдерживайте расстояние 10-15 см. Это обеспечит растениям достаточно места для роста.

Также позаботьтесь о том, чтобы, субстрат был хорошо дренирован, плодороден и увлажнён. Избегайте избыточного полива т.к это может привести к быстрому загниванию луковиц.

Ранней весной, перед цветением, обогатите почву соответствующими удобрениями. Это поможет тюльпанам развиваться и дать красивые, яркие цветы. После цветения стоит оставить листья до полного высыхания, что позволит луковицам накопить энергию на следующий сезон.

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Чем удобрить тюльпаны?

Для того, чтобы тюльпаны не испытывали дефицита в полезных микроэлементах можно подкормить растение самодельными удобрениями.

Это стоит сделать как перед посадкой тюльпанов, так и весной, в период их интенсивного развития. Благодаря содержанию азота, кальция, калия и других необходимых ингредиентов растения будут крепкими, здоровыми, а цветы будут цвести дольше.

Какое удобрение подойдёт тюльпанам?

стакан компоста (можно заменить навозом),

стакан сухой кофейной гущи,

стакан древесной золы, например, от костра или барбекю,

стакан яичной скорлупы.

Яичную скорлупу измельчите в блендере и бросьте вместе с остальными ингредиентами в герметичный контейнер. Тщательно перемешайте и поливайте грядки тюльпанов максимум 3 раза в год. Частота внесения удобрения зависит от качества почвы и состояния цветов, но следует избегать чрезмерного внесения удобрений, которое может навредить растениям.

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