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Чем подкормить туи в сентябре? Вот из каких отходов можно приготовить домашнее удобрение

Чем подкормить туи в сентябре? Вот из каких отходов можно приготовить домашнее удобрение
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Наличие живых зелёных изгородей на приусадебных участках белорусов уже давно не является чем-то диковинным. Однако несмотря на то что туи довольно устойчивы и неприхотливы, осенью их необходимо подготовить их к зиме. Как и чем удобрить туи в сентябре, чтобы весной они быстро пошли в рост? Подкормка в этот период должна содержать 3 необходимых элемента.

Насаждение зелёных туй преображает пространство и позволяет наслаждаться зелеными видами даже зимой. Густые деревья эффектно окружают заборы, защищая другие растения от ветра и создавая для них идеальный фон. Однако осенью туи требуют дополнительной несложной обработки, которая обеспечит их надлежащее состояние весной.

Одним из основных моментов, обеспечивающих красоту и здоровье этих растений, является их систематическое удобрение.

Удобрять туи необходимо 3 раза в год: весной, летом и осенью. Лучшее время для осеней подкормки - сентябрь. Правильное питание деревьев заставит их расти быстрее, а их ветви не будут желтеть и буреть.

Кроме того, хорошо удобренные туи будут легче противостоять всем грибковым заболеваниям, которые часто поражают эти растения.

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Чем удобрять тую осенью?

Весенние, летние и зимние удобрения различаются по своему составу. Осенью стоит удобрить туи питательными веществами, богатыми фосфором, калием и магнием. Это обеспечит правильную подготовку растения к зиме и предотвратит их пожелтение.

Хотя туи вечнозеленые, они также страдают от задержки развития в невегетативный период. По этой причине не стоит удобрять туи азотом в осенью , т.к. именно он влияет на рост и увеличение зелёной массы. Зимой растениям необходим отдых. Осенние удобрения для туи, содержащие фосфор, калий и магний, можно приобрести в садоводческих магазинах. Стоит отдать предпочтение именно для удобрений, предназначенных для туй, поскольку подкормки для других хвойных растений могут отличаться по своим потребностям.

Как правильно удобрять туи?

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Удобрения для туи выпускаются в жидком или гранулированном виде. В случае, если у вас мало растений или вы выращиваете их в контейнерах на балконе либо террасе, то лучше использовать жидкие удобрения. Стоит строго следовать инструкции производителя, так как кондиционеры могут иметь разную концентрацию. Смешайте их с водой в соответствующей пропорции и полейте растения.

В случае с туями, растущими в саду длинным рядом, лучше подойдет гранулированное удобрение . Рассыпьте его вокруг деревьев на ширину, немного превышающую их крону, а затем аккуратно перемешайте с почвой. Наконец, тщательно полейте туи.

Количество используемых гранул зависит от размера растения. Для невысоких деревьев, высотой до метра, под растение следует вносить не более 20 г удобрений. Более высокорослым туям требуется 25-40 г гранул под дерево.

Независимо от того, было ли удобрение жидким или гранулированным, перед зимой под растения следует уложить мульчу . Здесь отлично подойдет кора хвойных деревьев, так как она защитит корни от мороза, сохранит влагу в почве и обеспечит её соответствующий pH.

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Как приготовить домашнюю осеннюю подкормку для туи?

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Обеспечить тую необходимыми минералами можно можно и при помощи домашней подкормки из банана. Этот фрукт богат фосфором, калием и магнием, в которых нуждается туя. Для достаточно использовать кожуру от фрукта.

Нарежьте кожуру банана на мелкие кусочки и закопайте её в почву вокруг туи.

Вы также можете приготовить жидкое питательное вещество, залив кожуру тёплой водой и дав настояться 2 дня. После этого процедите жидкость и разбавьте её холодной водой в соотношении 1:1. Полейте ею растения.

Ранее Telegraf.news писал о том, что различные сорта туй всё чаще появляются на приусадебных участках белорусов. Однако всё очарование этих растений уходит, как только они начинают желтеть. Причин у такого явления может быть несколько. Если вовремя отреагировать, туя вернет себе здоровый вид и продолжит вас радовать. В чём же может быть причина пожелтения туи и как ей помочь?

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