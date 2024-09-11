Зачем белорусам пить чай из бархатцев? Биолог показала, как просто приготовить напиток

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Опубликовано: 11.09.2024 10:42 , Обновлено: 11.09.2024

Неприхотливые бархатцы - одни из самых распространённых цветов на клумбах многих белорусов. Различные сорта этого растения подолгу радуют глаз яркими расцветками и не требуют к себе дополнительного ухода. Однако мало кто задумывается о том, что цветки бархатцев могут стать источником для создания очень вкусного чая. Биолог белорусского производителя средств защиты растений Procvetok показала, как приготовить из цветов бархатцев чай. Есть ли в таком напитке польза?

Несмотря на то что в Беларуси бархатцы известны по большей части как декоративное растение, в некоторых странах его цветы употребляю в пищу.

Например, в странах Европы и Латинской Америки из высушенных цветков делают пряность под названием имеретинский, или ложный шафран, а в Таджикистане популярны напитки на основе цветов бархатцев.

Стоит отметить, что цветы этого растения также нашли своё широкое применение в народной медицине. Известно, что они содержат в своём составе множество витаминов, эфирных масел и антиоксидантов.

Считается, что растение обладает противовоспалительным, иммуноукрепляющим и успокаивающим действием.

Как приготовить чай из бархатцев?

Рецептом чая из бархатцев поделилась биолог белорусского производителя средств защиты растений Procvetok Юлия Кондратенок.

Для приготовления 1 стакана чая достаточно 1-2 цветков растения. Просто бросьте их в ёмкость и залейте очень горячей водой (но не кипятком).

Закройте стакан и оставьте чай настояться 2 часа. Напиток готов.

Также она заметила, что приготовить чай из бархатцев можно и зимой. Для этого можно просто срезать и насушить цветков бархатцев про запас.

Пользователи соцсети поделились своим мнением о напитке из бархатцев. Многие к нему отнеслись скептически.

“Вкус чая для любителей, один раз попробовала, большего не хочу”, - высказалась одна из пользовательниц.

“Самое главное, чтобы советы тиктокеров не навредили здоровью”, - заметила другая, на что ещё один комментатор ей ответил, что “таджики пьют испокон веков, даже фильм видела”.

“Не знаю, как чай, но против гнойных ран очень эффективен. Использую для себя. Цветы или листья измельчаем и прилаживаем к ране, вытягивает всю гадость”, - рассказал другой пользователь.

“Я даже пробовать не стану. Придумывают такое”, - высказался кто-то, на что другой пользователь не согласился.

“А я пью чисто как полезный напиток. Лучше такой чай, чем таблетки от ВОЗ”.

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Что говорят о пользе бархатцев врачи?

О пользе и побочных эффектах, которые могут вызвать цветы бархатцев в статье для “Травник Онлайн” рассказал врач-фитотерапевт Олег Зиновенко. Он отметил, что польза бархатцев уже была подтверждена наукой, а средства на их основе используются не только в народной, но и в доказательной медицине при заболеваниях кожи и многих хронических патологиях.

Он назвал 7 для самых распространённых заболеваний, при которых можно использовать цветы бархатцев.

При простуде Чаи и легкие настои из бархатцев помогают снизить температуру тела, облегчают отхождение мокроты и быстро устраняют сухой кашель при бронхите, а также уменьшают болевые ощущения в горле.

Чаи и легкие настои из бархатцев помогают снизить температуру тела, облегчают отхождение мокроты и быстро устраняют сухой кашель при бронхите, а также уменьшают болевые ощущения в горле. При сахарном диабете Бархатцы содержат антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые снижают устойчивость мышечной и жировой ткани к инсулину, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Рекомендуется использовать растение в сочетании с медикаментами для уменьшения их дозировки.

Бархатцы содержат антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые снижают устойчивость мышечной и жировой ткани к инсулину, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Рекомендуется использовать растение в сочетании с медикаментами для уменьшения их дозировки. При запорах Чай из бархатцев помогает нормализовать моторную функцию кишечника и снимает спазмы в толстом кишечнике, способствуя своевременному и полному выведению каловых масс.

Чай из бархатцев помогает нормализовать моторную функцию кишечника и снимает спазмы в толстом кишечнике, способствуя своевременному и полному выведению каловых масс. Для здоровья суставов Настой из бархатцев эффективно облегчает боли при артрозе и артрите, независимо от их причины, улучшая общее качество жизни.

Настой из бархатцев эффективно облегчает боли при артрозе и артрите, независимо от их причины, улучшая общее качество жизни. При повышенном давлении В народной медицине смесь трав бархатцев, календулы и перечной мяты используется для снижения артериального давления при гипертонии. Такой состав оказывает заметный гипотензивный эффект в течение нескольких часов после приема.

В народной медицине смесь трав бархатцев, календулы и перечной мяты используется для снижения артериального давления при гипертонии. Такой состав оказывает заметный гипотензивный эффект в течение нескольких часов после приема. От кишечных паразитов Для борьбы с острицами и круглыми червями рекомендуется употреблять цветки бархатцев (2-3 штуки в день) или пить чай из их листьев и головок.

Для борьбы с острицами и круглыми червями рекомендуется употреблять цветки бархатцев (2-3 штуки в день) или пить чай из их листьев и головок. Для зрения и глаз Народная медицина предлагает использовать отвар цветков бархатцев при таких заболеваниях, как глаукома и катаракта. Однако доказанная эффективность растения подтверждается только в случаях инфекционных поражений органов зрения.

А какие противопоказания?

[info_b]Чай из бархатцев может быть полезным дополнением к рациону, но важно учитывать индивидуальные особенности и возможные противопоказания. Всегда лучше проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть сомнения или предшествующие медицинские состояния.[/info_b]

Хотя бархатцы обычно безопасны, в единичных случаях они могут негативно сказаться на здоровье, отметил эксперт. Возможные побочные эффекты включают:

Усиление действия седативных средств. При совместном применении бархатцев с такими препаратами, как клоназепам, лоразепам, золпидем и фенобарбитал, может наблюдаться усиление их эффектов (сонливость, апатия).

При совместном применении бархатцев с такими препаратами, как клоназепам, лоразепам, золпидем и фенобарбитал, может наблюдаться усиление их эффектов (сонливость, апатия). Диспепсические расстройства. При высоких дозах растение может вызвать раздражение слизистой желудка, что проявляется болями в области эпигастрия, изжогой и тошнотой.

При высоких дозах растение может вызвать раздражение слизистой желудка, что проявляется болями в области эпигастрия, изжогой и тошнотой. Отравление. У людей с недостаточной функцией печени или почек активные вещества могут накапливаться в организме, вызывая интоксикацию (головные боли, слабость, сонливость, рвоту).

У людей с недостаточной функцией печени или почек активные вещества могут накапливаться в организме, вызывая интоксикацию (головные боли, слабость, сонливость, рвоту). Аллергические реакции. У людей с повышенной чувствительностью к амброзии, ромашке или хризантеме могут возникнуть аллергические реакции, обычно проявляющиеся в легкой форме (раздражение слизистых, крапивница, зуд). У мужчин такие реакции могут быть более выраженными.

У людей с повышенной чувствительностью к амброзии, ромашке или хризантеме могут возникнуть аллергические реакции, обычно проявляющиеся в легкой форме (раздражение слизистых, крапивница, зуд). У мужчин такие реакции могут быть более выраженными. Беременные и кормящие женщины, а также дети раннего возраста. Этой категории людей не рекомендуется использовать бархатцы из-за недостатка клинических исследований, подтверждающих их полную безопасность.

Где ещё можно применить цветы бархатцев?

Стоит знать, что цветы этого растения можно с пользой применить и для приготовления других зимних заготовок. Например, есть рецепты маринованных помидоров с бархатцами.

Помидоры с бархатцами получаются ароматными и пряными. Наличие цветка придаёт им пикантный вкус и не требует добавления никаких других специй.

Ранее Telegraf.news писал о том, как сделать такую заготовку.

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Ещё из цветов бархатцев можно приготовить вкусный компот. Для консервации подойдут любые цветы бархатцев. Такой напиток получается ароматным и вкусным и хорошо хранится в условиях квартиры. Рецептом такого напитка поделился один из белорусов в TikTok. Рассказывали ранее, как его приготовить.

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Даже после того как бархатцы отцвели, они могут принести много пользы. Используйте кусты бархатцев для компоста, мульчи и подкормки растений. Запах бархатцев отлично отпугнёт вредителей с грядок, а ценные вещества, содержащиеся в растении, могут обогатить почву для многих огородных культур.

Ранее рассказывали, как можно использовать бархатцы в саду после того, как они отцвели..

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