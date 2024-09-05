Обязательно посмотрите на листья. Когда и как обрезать ирисы осенью, чтобы порадовали буйным цветением?

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Опубликовано: 05.09.2024 13:03 , Обновлено: 05.09.2024

Ирисы - красивые, красочные и простые в выращивании цветы, украшающие участки многих белорусов. Хотя они очень изящны и не вызовут проблем даже у начинающих садоводов, стоит знать, как за ними ухаживать, когда проводить обрезку и какой субстрат для них идеален.

Ирисы — это группа популярных и любимых всеми цветов, представленная более чем 300 видами корневищных и луковичных многолетников. По мнению многих людей, это самые красивые цветы, которые радуют не только разнообразием форм и окрасок, но и простотой выращивания.

Ирисы фактически не требовательны - если обеспечить им солнечное место и плодородный субстрат, они отблагодарят нас пиршеством красок и будут радовать глаз долгое время.

В Беларуси наиболее популярны бородатые и венечные ирисы. Стоит помнить, что их корневища и луковицы не выкапывают в течение сезона - раз в три года делят только корневища, удаляя старые центральные части и высаживая более молодые внешние отростки.

Уход за ирисами сводится в основном к прополке - эта процедура позволяет верхушкам корневищ греться на солнце. Также не следует мульчировать цветы корой или другими материалами - они лучше всего растут в нейтральной почве, а такая защита, которая к тому же подкисляет субстрат, для них нежелательна.

Когда ирисы цветут, регулярно удаляйте отцветшие цветки.

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Когда обрезать ирисы осенью

Когда растение перестанет цвести, срежьте весь стебель у земли – но листья пока не удаляйте! Разумеется, кроме больных и пожелтевших. Здоровые питают растение практически до зимы.

Обрезку листьев следует проводить, как только наступят первые заморозки. В зависимости от условий это может быть конец октября или ноябрь.

Обратите внимание на листья. Когда все они станут равномерно коричневыми, их следует обрезать до высоты около 15 сантиметров над землей.

Что следует помнить при обрезке ирисов?

Продезинфицируйте ножницы перед обрезкой – это предотвратит перенос болезни, например, с другого растения.

Никаким образом защищать места среза не нужно.

После обрезки ирисы не следует укрывать на зиму – это луковичные растения, поэтому они очень хорошо перезимуют в грунте.

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