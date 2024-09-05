Лилии отцвели? Не забудьте сделать эти 2 вещи, чтобы радовали в следующем сезоне

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Опубликовано: 05.09.2024 14:50 , Обновлено: 05.09.2024

Сезон цветения лилий подошёл к концу. Однако сейчас очень важно позаботиться о луковицах цветка. Своевременное внесение правильной подкормки и подготовка луковиц к зиме поможет растению запастись питательными веществами, и в следующем году оно сможет цвести даже более интенсивно, чем в нынешнем. Что нужно не забыть сделать с цветами осенью, чтобы хорошо пережили зиму?

Зачем удобрять лилии в конце сезона?

Удобрение лилий осенью - важный аспект для роста и развития растения, которое поможет решить сразу несколько вопросов:

Подготовка к зиме. Осеннее удобрение помогает растениям накопить питательные вещества, которые будут поддерживать их в течение зимнего периода.

Осеннее удобрение помогает растениям накопить питательные вещества, которые будут поддерживать их в течение зимнего периода. Укрепление корней. Питательные вещества способствуют развитию корневой системы, что делает лилии более устойчивыми к холодам.

Питательные вещества способствуют развитию корневой системы, что делает лилии более устойчивыми к холодам. Улучшение цветения. Правильное удобрение может повысить качество цветения в следующем сезоне, так как растения будут иметь запас необходимых элементов.

Правильное удобрение может повысить качество цветения в следующем сезоне, так как растения будут иметь запас необходимых элементов. Снижение стресса. Осенние удобрения помогают растениям легче переносить стрессовые условия, такие как изменения температуры и влажности.

В сентябре в луковице лилии под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год и именно сейчас как никогда можно эффективно подкормить и укрепить растение, обеспечив его обильное цветение в следующем году.

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Чем удобрять лилии в сентябре?

Для удобрения стоит использовать удобрения, содержащие калий и фосфор , которые поддерживают развитие корней и цветение, а также избегать азотных удобрений, так как они могут стимулировать вегетативный рост в ущерб подготовке к зиме. ⠀ Фосфорно-калийная подкормка заметно повышает зимостойкость луковиц лилий. Для этого используйте суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берётся 1 ст.л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст.л. калимагнезии. ⠀ Раствор суперфосфата усваивается плохо, поэтому медицинские препараты сначала слегка подогреют. Полученным раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв.м.

К слову, для лилий можно приготовить и домашнюю подкормку из банановой кожуры. Она богата необходимыми для растения калием и фосфором. Как её сделать и вносить, рассказывали ранее по ссылке.

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[info_b]Также в сентябре можно пересадить лилии, если необходимо. Сделать это, по мнению садовников, лучше до 20-х чисел.[/info_b] ⠀ Последнюю подкормку, которую следует внести до зимы нужно сделать уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзшей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем 10 см. Это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.

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