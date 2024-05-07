Это средство из аптечки защитит и укрепит ваши овощи на огороде. А как его использовать для цветов?

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Опубликовано: 07.05.2024 11:48 , Обновлено: 19.07.2024

Многие садоводы используют на своих участках совершенно уникальные методы ухода за растениями. Один из них – йод. Это простое и доступное средство обладает многими ценными свойствами, которые могут быть полезны при выращивании не только овощей, но и цветов. Узнайте, для чего можно использовать йод и как сделать из него специальный спрей.

Какими свойствами обладает йод?

Йод – одно из самых популярных антисептических средств, которое имеется практически в каждой аптечке. Чаще всего это средство используют для дезинфекции ран. Однако не менее полезным оно может оказаться и в садоводстве.

Благодаря своим антисептическим свойствам йод может отлично справиться с грибками и бактериями, которые угрожают растениям. Он может поможет укрепить корни растений, будет способствовать их более быстрому росту, а также посодействует развитию бутонов и завязыванию плодов.

Для чего нужен йод в саду?

Садоводы чаще всего используют йод в виде спреев для таких растений, как помидоры и огурцы. Этот аптечный препарат эффективно поможет избавиться от вредителей – в том числе и от мучнистой росы, а также снизит риск заражения растений грибковыми заболеваниями.

Опрыскивание можно применять не только для томатов и огурцов, но и для других растений, подверженных риску поражения мучнистой росой, таких как крыжовник, барбарис, смородина, пионы и розы. Интересно, что некоторые люди также используют йод для дезинфекции семян и клубней перед посадкой.

Йод также можно использовать для приготовления удобрений для садовых растений.

Просто смешайте примерно 40 капель этого вещества с 10 л воды. Такая концентрация должна быть безопасной для сельскохозяйственных культур. Поливать этим раствором растения следует примерно раз в 3-4 недели, заботясь о листьях и стеблях. Каждому растению необходима доза примерно 400-500 мл удобрения.

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Йодный спрей для картофеля

На основе йода можно приготовить спрей, который поможет защитить растения от вредителей и болезней.

Сначала смешайте 500 мл воды с чайной ложкой крахмала. Полученное вещество необходимо соединить еще с 1 литром воды, 3 мл 10% уксуса и 2 мл йода . Таким образом можно получить около 1,5 литров спрея .

Приготовленный спрей следует поместить в ручной распылитель или распылитель высокого давления. Опрыскивайте им растения 1-2 раза в 2 недели.

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Йод для горшечных растений

Стоит знать, что йод будет полезен не только растениям, растущим в саду. Его можно успешно использовать для питания цветов в горшках. Для этого используйте то же удобрение, что и в случае с препаратом для огородных культур – 40 капель йода необходимо смешать с 10 л воды.

Удобрение лучше использовать, когда почва в горшке влажная. Подкормку препаратом на основе йода можно повторять примерно каждый месяц. Стоит помнить, что нельзя допускать попадания удобрения на надземные части растений.

Какие растения нельзя обрабатывать йодом?

В принципе, противопоказаний к применению йодных удобрений для конкретных видов растений нет. Тем не менее использовать йод следует в меру и превышать количество препарата при приготовлении удобрения не стоит.

Также полезно помнить, что при подкормке йодными удобрениями следует избегать надземных частей растений. В противном случае вы можете повредить стебли или листья, особенно если оно очень чувствительное.

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