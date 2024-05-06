"Вы ее загрязняете" — Садовод посоветовала никогда не перекапывать на грядках золу и угли. А как правильно?
Многие используют древесную золу на огороде в качестве калийного удобрения. В большинстве случаев мы просто закапываем угли от мангала или остатки из печи в земле. Однако, это большая ошибка. Садовод объяснила, почему и рассказала, как правильно применять золу на огороде.
“Всё, что остаётся от мангалов, от печей, от костров не закапывайте в почву”, — призвала садовод с ником @gardenveronicas в TikTok. По ее словам, многие “ошибочно считают, что это какое-то хорошее калийное удобрение” и начинают перекапывать с этим почву “очень-очень зря”.
“На самом деле калий в таком виде не усваивается с почвой и просто вы её загрязняете”, — отметила женщина.
Она посоветовала использовать угли и золу правильно, как это делают профессиональные садоводы и огородники. А именно:
- взять стакан углей/золы на ведро воды;
- замочить в воде;
- добавить немного уксуса;
- поливать раствором свои растения.
“Гораздо лучший будет результат, чем просто почву перекапывать”, — заверила садовод.
К слову, ранее Telegraf.news уже публиковал подробности о правильном использовании древесной золы на огороде. Эксперт по садоводству Procvetok также подчёркивал, в золе содержится «огромное количество кальция, благодаря которому растения устойчивы к болезням и вредителям». Однако, по его словам, если просто растворить это вещество в воде, «никакого эффекта не будет».
Пропорции для правильного раствора можно посмотреть по ссылке.
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