"Вы ее загрязняете" — Садовод посоветовала никогда не перекапывать на грядках золу и угли. А как правильно?

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Опубликовано: 06.05.2024 12:09 , Обновлено: 06.05.2024

Многие используют древесную золу на огороде в качестве калийного удобрения. В большинстве случаев мы просто закапываем угли от мангала или остатки из печи в земле. Однако, это большая ошибка. Садовод объяснила, почему и рассказала, как правильно применять золу на огороде.

“Всё, что остаётся от мангалов, от печей, от костров не закапывайте в почву”, — призвала садовод с ником @gardenveronicas в TikTok. По ее словам, многие “ошибочно считают, что это какое-то хорошее калийное удобрение” и начинают перекапывать с этим почву “очень-очень зря”.

“На самом деле калий в таком виде не усваивается с почвой и просто вы её загрязняете”, — отметила женщина.

Она посоветовала использовать угли и золу правильно, как это делают профессиональные садоводы и огородники. А именно:

взять стакан углей/золы на ведро воды;

замочить в воде;

добавить немного уксуса;

поливать раствором свои растения.

“Гораздо лучший будет результат, чем просто почву перекапывать”, — заверила садовод.

К слову, ранее Telegraf.news уже публиковал подробности о правильном использовании древесной золы на огороде. Эксперт по садоводству Procvetok также подчёркивал, в золе содержится «огромное количество кальция, благодаря которому растения устойчивы к болезням и вредителям». Однако, по его словам, если просто растворить это вещество в воде, «никакого эффекта не будет».

Пропорции для правильного раствора можно посмотреть по ссылке.

Большинство людей используют золу на огороде неправильно? Вот как приготовить из нее полезный раствор