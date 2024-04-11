Это домашнее средство легко отпугнет всех комаров. Понадобится лимон и одна специя
С наступлением долгожданных теплых весенних и летних месяцев появляется неприятная проблема — назойливые незваные гости, которые нарушают наш покой и тишину. Речь идет о комарах, от которых бывает трудно избавиться. Однако это натуральное средство против насекомых хвалят многие.
Натуральное средство от комаров
Мало кто может терпеть красные бугорки, набухающие на коже, и надоедливый, постоянный зуд. Кроме того, ужасный комариный писк по ночам не дает нормально высыпаться. Поэтому мы все ищем способ отпугнуть надоедливых насекомых.
Безусловно, на рынке полно средств и препаратов для избавления от комаров. Однако многие инсектициды содержат большое количество химикатов. Поэтому вы можете использовать натуральные средства от комаров.
Отличным средством для этой цели является лимон в дуэте с одной специей — гвоздикой, которые действуют как репелленты, маскируя наш запах, чтобы комары не могли нас обнаружить и, соответственно, выпить кровь. Более того, они создадут прекрасный аромат, который будет витать по всему дому.
В Беларуси 7 гр гвоздики можно купить за 1,38 BYN.
Как приготовить?
Вот простая инструкция:
- Разрежьте лимон пополам или дольками.
- В каждую половинку или дольку воткните по несколько гвоздик.
- Разложите их в местах, где чаще всего появляются комары.
Чего еще боятся комары?
Еще один продукт, который можно использовать в борьбе с комарами, — это чеснок. Он содержит аллицин - вещество, которое, как было доказано, отпугивает незваных гостей. Кроме того, он обладает сильным запахом.
Чтобы приготовить чесночный репеллент:
- Раздавите несколько зубчиков в литре воды.
- Варите на медленном огне, чтобы эфирные масла проникли в воду.
- Выключите огонь и подождите, пока жидкость остынет.
- Затем процедите жидкость и выбросьте кусочки чеснока.
- Поставьте миски по всему дому.
Ранее Telegraf.news со ссылкой на экспертов писал про пять запахов, которые отпугнут комаров.