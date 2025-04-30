Как белорусам получить цветущий сад петуний за 4 рубля? Садовод назвала 3 правила успешного размножения

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Опубликовано: 30.04.2025 09:54 , Обновлено: 01.05.2025

С наступлением мая многие владельцы приусадебных участков стремятся привнести в свой сад больше красок. Один из самых простых способов это сделать — посадить петунии. Однако покупка большого количества этих ярких цветов может ощутимо ударить по кошельку. Между тем, достаточно потратить всего несколько рублей, чтобы превратить сад в настоящий цветущий остров. Опытный садовод Екатерина Ямочка рассказала Telegraf.news, как получить множество черенков петунии в домашних условиях.

Продолжительное и массовое цветение, наряду с широкой цветовой палитрой, сделали петунию любимицей многих цветоводов. Но немногие знают, что вырастить множество экземпляров этого цветка можно и самостоятельно, причем это будет в разы дешевле, чем докупать дополнительные растения в магазине.

В мае в питомниках и на рынках появляются в продаже вегетативные петунии, и стоимость их колеблется в районе 4 рублей за штуку. Однако не стоит скупать весь ассортимент, чтобы украсить приусадебный участок. Достаточно купить несколько экземпляров, и этого хватит, чтобы без особого труда получить десятки растений идентичного качества.

Как размножить петунии дома?

Петуния "Фанфара". Фото: архив Е. Ямочки

Вырастить петунии можно из семян, хотя этот процесс может показаться несколько кропотливым и долгим. Но, кроме семенных петуний, следует обратить внимание на вегетативные виды этого растения, считает Екатерина Ямочка.

[info_b]Екатерина Ямочка — опытный садовод-любитель и владелец магазина товаров для сада и огорода «Добры гаспадар». Ведёт блог, посвящённый выращиванию овощей и цветов в TikTok и Instagram.

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“Вегетативная петуния - это вид петунии, у которой нет семян; размножается она только черенками. Такие петунии не теряют материнских качеств, в отличие от семенных гибридов. Кроме того, купив одно растение, вы сможете получить методом черенкования множество растений”, - объяснила садовод.

Вегетативные петунии также отличаются большим разнообразием видов и расцветок, которые могут удовлетворить самый притязательный вкус, отметила Екатерина Ямочка. Среди своих фаворитов она выделила:

ампельные петунии серии Фанфара (особенно белую),

ампельные петунии серии Маджента,

ампельные петунии серии Небо и Сплеш,

ампельные петунии серии Тумбелина (махровые),

гибридную петунию Potunia.

Именно эти виды петуний часто можно отыскать в продаже в рассаде и кашпо.

Фото: архив Е. Ямочки

“Изначально черенки производят в Польше и Голландии; также многие наши фермеры сохраняют маточные кусты и тоже размножают их. Мы для своего магазина закупаем черенки у фермеров в феврале, затем доращиваем их, и уже с больших кустиков собираем вновь черенки. Таким образом получаем большое количество растений”, - поделилась своим опытом Екатерина Ямочка.

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3 правила успешного черенкования петуний

Фото: архив Е. Ямочки

По словам садовода, черенковать петунии несложно, однако стоит придерживаться нескольких правил и избегать ошибок.

Первое правило: не стоит пытаться размножить петунию черенкованием при помощи воды.

“К сожалению, опыт показывает, что она практически никогда не образует корни в воде”, - пояснила Екатерина Ямочка.

Для черенков петунии следует выбрать легкий торфяной субстрат .

Черенки петунии следует сразу поместить в субстрат. Фото: архив Е. Ямочки

Второе правило: не убирать с черенка листья “по максимуму”.

“Раньше цветоводы считали, что для черенкования нужно убрать большую часть листьев с веточки - чтобы они не ‘тянули влагу’. Однако опыт показал, что при должном уходе листья убирать не обязательно. Достаточно удалить листья лишь на той части черенка, которая будет в земле”, - рассказала садовод.

Не стоит удалять большую часть листьев с черенка - они помогут насыщаться петунии влагой до того, пока она пустит корни. Фото: архив Е. Ямочки

Третье правило предполагает использование корнеобразователя для ускорения образования корней. По словам Екатерины Ямочки, этот шаг вполне можно и пропустить - черенок и так успешно укоренится, однако с использованием корнеобразователя процесс пройдет быстрее и успешнее.

“Я проводила эксперимент с использованием различных корнеобразователей: “РадиГрин”, “Корневин”, “Фитоклон”. В итоге обычный “Корневин” справился не хуже дорогих гелей”, - отметила садовод.

Обработайте черенок "Корневином" для более быстрого и успешного укоренения. Фото: архив Е. Ямочки

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Как черенковать вегетативные петунии?

Петуния "Рим маджента". Фото: архив Е. Ямочки

Для укоренения черенков понадобится небольшая емкость или ящик. Насыпьте в него субстрат, смочите его при помощи опрыскивателя и подготовьте черенки.

Срежьте подходящие веточки петунии для черенкования. Они должны быть длиной около 5 см с 3-4 листочками вверху. Снизу освободите веточку от листвы. Срез делайте наискосок, так как считается, что таким образом будет больше места для образования корней.

После этого припудрите черенок “Корневином”, затем вставьте его в грунт и слегка обожмите почвой по краям.

После этого опрыскайте черенки и накройте прозрачной крышкой или пленкой.

“Если вы черенкуете в феврале, то ставьте все под лампу; если в мае, то это не обязательно, можно оставить и на подоконнике”, - пояснила Екатерина Ямочка.

Далее уход за черенками сводится к проветриванию их раз в день и своевременному опрыскиванию. Поскольку черенки поначалу лишены корней, насыщению влагой будут способствовать оставленные листочки.

Фото: архив Е. Ямочки

Первые корешки появятся примерно на 10-14 день. После появления корней черенки следует рассадить сначала в поллитровые стаканчики, а затем в ёмкости объемом от 5 литров.

“Таким же способом можно размножать любую семенную петунию”, - добавила Екатерина Ямочка.

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