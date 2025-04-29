Эти 3 простых шага вернут туям зелень и пышность. Ландшафтный дизайнер поделилась домашним рецептом азотной подкормки

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Опубликовано: 29.04.2025 09:04 , Обновлено: 24.04.2025

На смену пёстрым клумбам на приусадебных участках всё чаще приходят ровные газоны и зелёные насаждения из туй, можжевельников и других хвойных растений. Однако, невзирая на всю эстетику этих растений, поддерживать их привлекательный внешний вид получается не у всех. Во многом это связано с незнанием нюансов ухода. Журналистка Telegraf.news поговорила с профессиональным ландшафтным дизайнером Вероникой Васильевой и узнала, что нужно делать с туями и другими декоративными хвойными насаждениями весной, чтобы они выглядели "как с картинки", и какое домашнее удобрение заменит химические аналоги.

Как рассказала Вероника Васильева, с наступлением весны в вопросе ухода за хвойными растениями стоит уделить внимание 3 основным моментам.

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Вероника Васильева — ландшафтный дизайнер, увлечённый садовод и эко-огородник. Ведёт блог, посвящённый ландшафтному дизайну и огороду без химии в Instagram.

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Шаг 1: обильный полив

Большинство хвойных растений достаточно влаголюбивы и весной испытывают так называемую физиологическую засуху. Поэтому обильный полив — первое, что нужно обеспечить весной. После бесснежной зимы туи и можжевельники особенно нуждаются в увлажнении.

Объём необходимого количества воды для одного растения может варьироваться от 10 до 25 литров. В дальнейшем взрослые туи нужно поливать раз в 1-2 недели.

Если погода остаётся сухой, то поливать деревца стоит чаще — 1-2 раза в неделю.

Шаг 2: “вычёсывание”

Фото: Telegraf.news

По прошествии холодов туи также нужно как следует “вычесать”, отмечает ландшафтный дизайнер.

“После зимы у туй обычно появляются ржавые и жухлые ветки внутри, и всё это нужно убрать”, — пояснила эксперт.

Для этого раздвиньте кроны и удалите все сухие ветки и хвою. В случае с высокими и взрослыми туями деревца можно потрясти, чтобы хвоинки опали сами. После “вычёсывания” останется лишь очистить приствольные круги от образовавшегося мусора.

Шаг 3: азотное удобрение

Для того чтобы туи в новом сезоне выглядели зелёными и красивыми, их нужно подкормить азотом. Однако по словам Вероники Васильевой химические удобрения для этой цели лучше не использовать.

“Все минеральные азотные удобрения, как правило, химические, и их лучше в почву не вносить. Во-первых, потому что они убивают почвенную микробиоту [микрофлора почвы - прим.ред]. Во-вторых, если на территории с туями рядом есть где-то питьевая вода, например, колодец или, если ещё хуже, огород, то химические удобрения будут попадать и туда”, — объяснила эксперт.

Она порекомендовала использовать для растений азотные удобрения в естественных природных формах. Для этой цели подойдут органические удобрения: костная либо рыбная мука, куриный помёт . Вносить их специалист рекомендует исходя из дозировки, указанной в инструкции на упаковке.

Также можно приготовить обогащённое азотом удобрение самостоятельно. Оно не только улучшит внешний вид растения, но и поспособствует его активному росту.

Для приготовления 10 литров удобрения понадобятся:

свежая крапива (на треть ведра),

сухой куриный помёт (около двух лопат),

вода.

Свежую крапиву залейте водой и всыпьте сухой, разложившийся куриный помёт. Смесь необходимо настоять в течение дня, после чего удобрение готово к применению.

[info_b]При отсутствии куриного помёта для создания органического удобрения с той же эффективностью можно использовать микробиологический препарат типа “Байкал” в пропорции 3 ст.л. препарата на 10 литров воды.[/info_b]

“Это удобрение активизирует активный рост туй. В мае и июне его стоит вносить дважды в месяц, а далее достаточно одной подкормки в месяц. Объём будет зависеть от размера туи. На деревце высотой до метра будет достаточно одной трети ведра”, - объяснила ландшафтный дизайнер.

По её словам, удобрение из крапивы и куриного помёта достаточно универсально и станет отличной подкормкой также для многих огородных культур.

Нужно ли стричь туи весной?

Как отметила Вероника Васильева, весенней обрезки туи не нуждаются, за исключением туй сорта “Брабант”, которые выращиваются для живой изгороди.

“Весна — пора стрижки именно для туй, предназначенных для живых изгородей. Обычные туи, высаженные частоколом, в стрижке не нуждаются. Но также в эту пору следует уделить внимание формированию формы некоторых хвойных. Например, если на участке есть сосны, то лучше их немного подстричь и обрезать лишние веточки, чтобы сформировать крону”, — добавила ландшафтный дизайнер.

Также весной можно заняться размножением хвойных с участка. Для этого стоит использовать метод черенкования. Как это делать, Вероника Васильева рассказывала Telegraf.news по ссылке ниже. В вопросе хвойных процесс черенкования практически не отличается; нужно лишь немного зачистить от коры кончик черенка, отметила эксперт.

Как получить бесплатные саженцы кустарников весной? Ландшафтный дизайнер рассказала, как размножить даже туи

Ранее Telegraf.news писал о том, туи — одни из самых популярных растений, которые высаживают на участках. Она красиво смотрится как в одиночных посадках, так и в групповых, за счёт вечнозелёной хвои обеспечивает декоративность сада круглый год, быстро растёт и довольно неприхотлива в уходе. Однако туи требуют регулярного внесения удобрений, особенно после зимы.

Эти 2 весенние подкормки заставят туи расти как сорняки. Как приготовить за 0 копеек?