Эти 3 гибрида петуний превратят сад и балкон в цветущий рай! Садовод раскрыла секреты выращивания рассады из семян

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Опубликовано: 03.02.2025 10:20 , Обновлено: 13.02.2025

Разноцветные петуньи - цветы, которые могут преобразить любое пространство, будь то балкон городской квартиры или территория частного дома. Кто-то предпочитает купить готовую рассаду, однако вырастить интересные сорта можно и самостоятельно. Журналисты Telegraf.news поговорили с опытным садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, какие гибриды ампельных петуний будут выглядеть максимально эффектно и как вырастить крепкую рассаду из семян в домашних условиях.

Одним из самых красивых и эффектных видов петуний, безусловно, являются ампельные гибриды. Широкая цветовая палитра и длительное цветение сделали их желанными у многих цветоводов и садовников. В середине февраля ампельные петунии уже можно высевать на рассаду. Однако определиться с выбором семян может быть непросто. Рынок перенасыщен, а понять, какие семена действительно хорошие, неискушённому цветоводу бывает сложно.

Екатерина Ямочка занимается выращиванием рассады петуний для продажи и своего сада уже несколько лет. Специально для Telegraf.news она поделилась секретами их выращивания в домашних условиях.

[info_b]Екатерина Ямочка - опытный садовод-любитель и владелец магазина товаров для сада и огорода “Добры гаспадар”. Ведёт блог, посвящённый выращиванию овощей и цветов в TikTok и Instagram. [/info_b]

Шаг первый: выбор семян

По словам Екатерины Ямочки, первое, что нужно принять во внимание при выборе семян, — это тот факт, что ни в Беларуси, ни в соседней России селекционная работа по выведению новых сортов и гибридов петуний не ведётся. В числе стран, которые преуспели на этом поприще, — Голландия, Япония, Италия и Америка. Именно семена из этих стран считаются наиболее качественными.

«Семена красивых, пышных и компактных кустиков петуний не будут стоить дёшево. Они продаются по 5-7 штук и как правило дражированы [покрыты специальной оболочкой, которая содержит удобрение и фунгицид. - прим.] и имеют отличную всхожесть», — пояснила садовод.

К числу наиболее красивых гибридов ампельных петуний, на которые стоит обратить внимание, Екатерина причислила следующие.

Тайдал Вейв (от фирмы Pan American Seeds)

Фото: личный архив Е. Ямочки

Эта гигантская петуния требует большого объёма грунта - около 30 л. Она отлично себя чувствует в открытом грунте и разрастается до 1,5 м в диаметре. Цветёт практически до морозов.

“Стоит принять во внимание, что все семена заграничные, но их фасовкой уже занимаются агрофирмы, которые не являются их производителями. К сожалению, многие из них также грешат тем, что переименовывают оригинальные названия. Например, петунию Тайдал Вейв вы можете встретить под названием Тайфун”, - пояснила Екатерина.

Опера (Takii seeds)

Ампельная петуния "Опера Пинк Морн". Фото: личный архив Е. Ямочки

“Шикарная ниспадающая петуния, минимальный объем грунта - 5 литров, а лучше - 15. Тогда она сможет показать всю свою красоту”, - рассказала цветовод.

Изи Вейв (Pan American Seeds)

“Эта петуния предназначена для кашпо от 5 литров. Компактная, любит стрижки. При должном уходе порадует обильным цветением”, - описала вид Екатерина.

Вот так выглядит рассада этого гибрида ампельной петунии.

https://www.tiktok.com/@dobry_gaspadar/video/7215493725978463493?_r=1&_t=ZM-8tZyFHY17LR

Она подчеркнула, что помимо этих сортов существуют и другие достойные ампельные гибриды. В их числе “Рамблин”, “Джоконда”, “Трилогия” и другие.

Как посеять петунии на рассаду?

Сеять ампельные сорта петуний можно уже с середины февраля. Для посева следует выбирать лёгкий, влагоёмкий, нейтральный грунт.

“Если вы новичок, можно использовать торфяные таблетки. Кокосовые не советую. Да, они показывают отличную всхожесть, но в дальнейшем потребуются постоянные подкормки, иначе рассада не будет развиваться”, - рассказала Екатерина.

Подберите подходящую для выращивания рассады ёмкость, насыпьте грунт и хорошенько его увлажните. Разложите семена по поверхности. Петуния отлично переносит последующую пикировку, поэтому сеять можно достаточно близко друг к другу. Проделайте бороздки на расстоянии 2-3 см друг от друга и разложите в них семена, выдержав по 2 см одно от другого.

“Сеять семена нужно поверхностно, ни в коем случае не засыпать грунтом, так как они мелкопыльные — им может не хватить сил вылезти. Если семена у вас дражированные, то очень удобно раскладывать их при помощи влажной шпажки. Затем опрыскиваем семена сверху — нам нужно добиться того, чтобы драже растворилось. Можно даже слегка повредить его шпажкой”, — дала рекомендации Екатерина.

После этого ящик с посеянными семенами нужно затянуть пленкой и проделать в ней пару отверстий. Поставьте ящик в светлое и теплое место (можно под лампу до всходов).

Всходов петунии следует ожидать на 5-7 день, но допустимо подождать до двух недель.

После того как цветы взошли, пленку нужно убрать и следить за влажностью грунта.

“Важно не переливать! Петуния подвержена «чёрной ножке» на начальных этапах роста. Также первое время нужна досветка. Я досвечиваю обычными светодиодными мощными лампами (36 Вт), примерно с 17:00 до 23:00”, — рассказала цветовод.

https://www.tiktok.com/@dobry_gaspadar/video/7198088067847130374?_r=1&amp;_t=ZM-8tZxFytLfin

Екатерина поливает петунии методом “из крышечки”. Он позволяет аккуратно поливать междурядья, не размывая корни. Сделать такую крышечку можно самостоятельно, просверлив отверстие в пробке обычной бутылки и поместив туда кусочек пластиковой соломинки для напитков. В одном из видео Екатерина показывала, как её сделать. Но есть ещё более простой способ — можно просто использовать крышку от средства для мытья посуды.

https://www.tiktok.com/@dobry_gaspadar/video/7197695432011648262?_r=1&_t=ZM-8tZxdwGqJM6

Для полива лучше всего использовать дождевую, но можно и просто отстоянную воду из крана.

Через две недели после всходов петуниям нужно сделать первую подкормку.

«В это время даём побольше фосфора — для развития корневой системы. Это может быть монокалийфосфат или, например, желтый кристаллон. Используйте их по инструкции», — объяснила эксперт.

В дальнейшем, поскольку петуния очень прожорлива, её нужно подкармливать раз в две недели универсальным удобрением с формулой 18-18-18 или 20-20-20.

[info_b]Речь идёт об удобрениях типа «Кристалон зеленый» (он же специальный или особый), который имеет в своём составе приблизительно равные части азота, фосфора и калия. Также подойдёт «Акварин универсальный».[/info_b]

«Как только листики у петуний начнут смыкаться, делайте пикировку в стаканчики. Считается, что нужно постепенно увеличивать объем грунта, но я высаживаю сначала в стаканчик объемом 0,5 литра, а затем сразу в 5-литровое кашпо», - поделилась опытом Екатерина.

В своём TikTok Екатерина делилась видео с процессом пикировки кустовой петунии. От пикировки ампельной он ничем не отличается.

https://www.tiktok.com/@dobry_gaspadar/video/7210647431321570566?_r=1&_t=ZM-8tZx63llnLK

Она отметила, что некоторые гибриды ампельных петуний не требуют формировки. Однако в своей практике выращивания рассады она всегда убирает центральную веточку над первыми 3-4 листиками. Это действие побуждает петунию ветвиться.

После пересадки рассады в кашпо объемом 5 литров необходимо сделать стрижку и убрать все веточки, выпирающие за края горшочка. Чтобы после обрезки не оставалось торчащих палочек, цветовод посоветовала воспользоваться небольшим лайфхаком: обрезать ветки сразу за листиком, а не перед ним.

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