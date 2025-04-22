Как получить бесплатные саженцы кустарников весной? Ландшафтный дизайнер рассказала, как размножить даже туи

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Опубликовано: 22.04.2025 09:52 , Обновлено: 22.04.2025

Весенняя пора – одна из самых насыщенных по количеству садовых работ. Однако в период, когда многие занялись посадкой новых саженцев кустарников, немногие задумываются о том, что в этом вопросе можно хорошо сэкономить. Журналистка Telegraf.news поговорила с увлеченным садоводом и опытным ландшафтным дизайнером Вероникой Васильевой и узнала, как правильно размножить любые кустарники весной.

Сделать приусадебный участок зеленее или увеличить количество хороших экземпляров плодовых кустарников — желание многих белорусов. Однако для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, потребуется немало новых саженцев.

Кажется, что для этого придётся выложить целое состояние, но всё можно организовать намного проще, уверена ландшафтный дизайнер Вероника Васильева. Так, уже сейчас, весной, можно размножить практически любые кустарники с приусадебного участка, прибегнув к черенкованию. Более того, благодаря этому простому способу размножения растений можно поселить в саду новых обитателей, попросив или обменявшись черенками, например, с соседями по участку.

Когда и зачем черенковать кустарники весной?

Фото: Peter Krumhardt

[info_b]Вероника Васильева — профессиональный ландшафтный дизайнер, увлечённый садовод и эко-огородник. Ведёт блог, посвящённый ландшафтному дизайну и огороду без химии в Instagram.

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Черенкование кустарников — излюбленный приём не только садоводов, но и ландшафтных дизайнеров, ведь когда дело касается эффектного и красивого озеленения участка, без должного количества растений-”повторок” не обойтись.

“В ландшафтном дизайне один из главных принципов — это повтор. Лучше пусть будет много одинаковых кустарников, чем много разных, ведь тогда будет дисбаланс. С помощью черенкования вы сможете размножить любимые кустарники и высадить их на участке для более гармоничного и целостного восприятия”, — рассказала Вероника Васильева.

Она также добавила, что черенкование становится по сути единственным способом получения новых саженцев понравившегося кустарника в случае, если его вид и сорт неизвестны.

Это простой и доступный каждому способ получить бесплатные саженцы любимых кустарников весной, и он работает как для декоративных видов кустарников, так и для плодоносящих.

“Черенкование подходит для любых видов кустарников. Кроме того, этот способ подходит для размножения хвойных деревьев и кустарников, например, туй”, — добавила эксперт.

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Как правильно черенковать кустарники весной?

На черенке должно быть минимум 3 почки для успешного укоренения. Фото: архив Вероники Васильевой

Весеннее черенкование кустарников предполагает срезание небольших одревесневших черенков для последующего укоренения. Это один из двух видов черенкования. По словам Вероники Васильевой, подобную процедуру также можно провести и летом, но уже на новых неодревесневших черенках (зелёное черенкование).

Для того чтобы произвести процедуру, понадобится секатор, который предварительно стоит обеззаразить хлоргексидином либо спиртом.

Далее стоит отыскать на кустарнике, который хочется размножить, подходящие веточки для черенков. По словам Вероники Васильевой, стоит отдать предпочтение веточкам первого года, на которых отсутствуют второстепенные ветки.

Важное условие для черенка — наличие не менее 3 почек либо 3 листочков. Срезать черенки необходимо под углом, а длина готовых черенков должна составлять примерно 5-7 сантиметров.

“Если кустарник цветущий и бутоны уже распустились — это не страшно. Такие веточки тоже можно черенковать. Цветы, как правило, потом опадут, но черенок пустит новые листочки и приживётся. Если же есть опасения на этот счёт, то можно отложить черенкование на лето и дождаться появления зелёных побегов. Тогда можно произвести зелёное черенкование”, — пояснила эксперт.

Готовые черенки нужно заземлить в ёмкость с субстратом, полить его водой и удобрить укоренителем, например, “Асмокотом”. Важное условие для укоренения черенка — парниковый эффект. Для этого черенок нужно затянуть спандбондом либо укрыть бутылкой. Важно следить за своевременным поливом; грунт должен быть влажным, чтобы черенок смог пустить корни.

Первые корешки черенки пустят уже через 2-3 недели.

“Когда станет очевидно, что черенок укоренился (начнут появляться новые листочки или по черенку будет видно, что он живой и зелёный), если это хвойное растение, то спанбонд либо бутылку можно убирать и пересаживать растение в открытый грунт”, — рассказала Вероника Васильева.

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