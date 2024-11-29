Эти 5 вазонов будут расти даже у "ленивых" цветоводов. Эксперт назвал 5 растений, которым не нужно много солнца

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Опубликовано: 29.11.2024 17:59 , Обновлено: 29.11.2024

Наличие комнатных растений не только преображает пространство, но и благоприятно сказывается на качестве воздуха. Однако решиться завести себе "зеленого питомца" получается не у всех, ведь иногда кажется, что для этого попросту нет нужных условий. Солнечный свет, как известно, — основа жизни для многих растений, но стоит ли отказываться от вазонов, если его недостаточно? Растениевод белорусского бренда Procvetok назвал пять растений, которые будут пышно цвести и зеленеть даже там, где мало света.

Почему стоит завести растения дома?

Присутствие растений в жилых помещениях это не только эстетический элемент интерьера, но и неотъемлемый атрибут комфортной жизни.

Во-первых, растения очищают воздух, успокаивают нервную систему и способствуют концентрации, что особенно важно в условиях бесконечных забот и стресса. С помощью фотосинтеза они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, улучшая качество воздуха.

Во-вторых, зеленые насаждения способны регулировать уровень влажности в помещении . Они выделяют влагу, что создает более здоровый микроклимат и спасает от сухости, особенно в отопительный сезон. Растения также обладают свойствами, способствующими уменьшению уровня шума и созданию уюта; их натуральные формы и цвета гармонизируют пространство, оказывая положительное воздействие на психологическое состояние.

Кроме того, уход за растениями развивает аккуратность и терпение . Это прекрасное занятие позволяет отвлечься от повседневной рутины и ощутить связь с природой, даже если вы находитесь в центре города.

Однако иногда условия в комнате вынуждают отказаться от идеи завести растения, ведь кажется, что для этого просто нет условий. Места может быть недостаточно, а те места, где вазоны можно было бы поставить практически лишены солнечного света. Но на самом деле есть как минимум 5 растений, для которых это не проблема. Более того, эти растение неприхотливы и понравятся даже “ленивым” цветоводам.

Эти 5 растений будут хорошо расти даже в тёмном помещении

Существуют растения, которые принесут много пользы и будут радовать зеленью и цветами, не требуя при этом много времени и сил для ухода. Опытный садовник белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok Денис Лабков назвал в TikTok 5 растений, которые хорошо будут расти в затененном помещении с минимумом света.

Замиокулькас

Уход за замиокулькасом не требует особых усилий. Он прекрасно чувствует себя в условиях низкой освещённости и нуждается в редком поливе, что делает его идеальным выбором для занятых людей или новичков в цветоводстве. Это устойчивое и неприхотливое растение также хорошо дополняет интерьер, привнося в него яркие ноты живой природы.

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Нефролепис

Многолетник-нефролепис, более известный как папоротник хорошо себя чувствует, находясь даже в глубине квартиры.

Кроме своей декоративной ценности, нефролепис также известен своими полезными свойствами: он очищает воздух, поглощая токсины и загрязнители, что делает его отличным выбором для интерьерных композиций.

Уход за ним не требует особых усилий — достаточно поддерживать влажность и избегать прямого солнечного света. Опрыскивайте нефролепис мягкой водой – и он нарастит множество изящных листьев.

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Монстера

Монстера не только прекрасна, но и неприхотлива в уходе. Она отлично растет как в ярком свете, так и в полутени, а ее крупные листья станут украшением любого интерьера. Существует множество видов монстеры, но наиболее известная – это Монстера деликтоза.

Чаще всего она встречается в домах и офисах, где создаёт атмосферу живой природы, которая расслабляет и вдохновляет. Защищайте от сквозняков и регулярно поливайте монстеру и она не будет прекращать вас радовать красивым видом своих резных листьев.

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Плющ

Комнатный плющ, или Хедера, — это элегантное растение, способное преобразить любое пространство своим изящным зеленым покрывалом.

Особенностью плюща является его универсальность: он прекрасно чувствует себя как в затененных уголках, так и при ярком освещении, предпочитая влажный воздух и регулярный полив.

Это растение обладает не только декоративными, но и полезными свойствами. Плющ активно участвует в очистке воздуха, поглощает вредные вещества и выделяет кислород. Это делает его отличным выбором как для жилых, так и для офисных помещений. Ухаживать за плющом просто: достаточно регулярно обрезайте его побеги, чтобы поддерживать желаемую форму и густоту и опрыскивайте. Дайте плющу опору, пересаживайте раз в два года и он будет радовать вас живописным каскадом зелени.

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Спатифиллум

Спатифиллум, также известный как женское счастье - идеальный выбор для помещений с низкой освещённостью. Уход за спатифиллумом достаточно прост: регулярный полив, опрыскивание и подкармливание в период активного роста. Живя в тенистом уголке растение будет радовать цветя своими белыми “парусами”.

Листья растения выделяют кислород и очищают воздух, что способствует созданию благоприятного климата в доме.

Однако следует помнить, что растение ядовито, поэтому его лучше держать вдали от домашних животных и детей.

Ранее Telegraf.news писал о том, что большинство людей, которые принимают решения завести растения в доме, делают это с целью преобразить домашнее пространство и сделать его чуточку уютнее. Однако некоторые вазоны могут принести гораздо больше пользы, чем может показаться на первый взгляд. Основатель бренда Beards Daisies Джо Лэмбелл рассказал, какое растение следует завести в спальне, чтобы хорошо спать и противостоять появлению плесени.

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