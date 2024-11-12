Эти 4 бесплатных (почти) удобрения для орхидей советуют опытные растениеводы. Когда последний шанс внести?

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Опубликовано: 12.11.2024 10:31 , Обновлено: 12.11.2024

Несмотря на самые благие намерения и тщательный уход, не всегда удается сохранить орхидеи в хорошем состоянии. Обычно мы не знаем, что делать, когда они теряют свои цветы, их листья желтеют и они перестают цвести. Однако если вносить правильные удобрения, растения останутся крепкими и будут радовать нас постоянно. Вот 4 бесплатных (или почти бесплатных) подкормок, которые нужно внести как можно скорее. Когда последний срок?

Что любят орхидеи?

Орхидеи представляют собой большую группу видов. Для большинства из них естественной средой обитания являются джунгли, поэтому они предпочитают очень специфические условия: влажный воздух или большую амплитуду температур между днем и ночью.

Субстрат для них должен обеспечивать аэрацию корней растений и дренаж воды. Для его составления хорошо использовать сосновую кору, скорлупу кокосовых орехов, керамзит, уголь или торф. Готовые смеси для орхидей можно купить и в магазине.

Орхидеи не любят интенсивного солнечного света, поэтому лучше не держать их на подоконнике, расположенном на южной стороне.

Как определить, что ваши орхидеи получают слишком много света? Они постепенно становятся все более и более желтыми. А если они темнеют или на их листьях появляются черные пятна, это признак того, что света недостаточно.

Сильное тепло также не идет им на пользу, поэтому, если вы держите их рядом с радиатором отопления, на ночь его температуру следует снижать на несколько градусов или переносить горшки в более холодное место.

Время от времени опрыскивайте орхидеи дистиллированной водой. Этим цветам нравится такое освежение.

Как поливать орхидеи?

Поливать орхидеи тоже не самое простое занятие. Можно поливать орхидеи традиционным способом, наливая воду в горшок, но при этом нужно следить, чтобы вода не оседала на дно блюдца. Повторно поливайте через 7-10 дней, так как корни и субстрат должны просохнуть.

Другой способ полива - купание орхидеи: поместите горшок с экземпляром в миску с водой примерно на 15-30 минут. Чем моложе растение, тем дольше оно должно «отмокать».

[info_b]Интересно, что если условия в нашем доме позволяют, орхидеи лучше всего поливать дождевой водой. Однако если у нас нет возможности ее набрать, можно использовать фильтрованную воду или воду из-под крана с добавлением нескольких капель лимонного сока.[/info_b]

Если вы хотите получить пышное цветение, частое удобрение не является хорошей идеей. Если вы хотите подкармливать их при каждом поливе, то питательное вещество для этих растений нужно развести в три раза.

Удобрение орхидей в домашних условиях

Если вы не хотите тратить деньги на специальные питательные вещества для удобрения орхидей, вы можете использовать натуральные средства. Вот лучшие способы удобрения орхидей с помощью продуктов, которые есть в каждом доме или их легко приобрести.

Банановое удобрение для орхидей

Банановая кожура является богатым источником фосфора, кальция и калия, поэтому она будет прекрасно питать растение.

Приготовить удобрение из бананов можно разными способами. Например, можно нарезать кожуру на мелкие кусочки и смешать их с субстратом для орхидей.

Также можно приготовить жидкое удобрение. Для этого положите несколько кожурок в большую банку, залейте их наполовину водой, подождите несколько дней, а затем полейте орхидеи готовым удобрением.

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Пивное удобрение для орхидей

Время от времени в воду, которой вы поливаете орхидеи, можно добавлять светлое пиво. Такой раствор готовится путем смешивания пива и воды в пропорции 1:25. Это средство сделает листья орхидеи здоровыми, упругими и блестящими.

Вместо пива можно использовать дрожжи, которые являются источником витаминов группы В и, таким образом, укрепляют корневую систему растений.

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Чесночное удобрение для орхидей

Чесночный отвар можно использовать попеременно с водой и пивным раствором. Для его приготовления отварите около 3 зубчиков чеснока в литре воды. Когда вода остынет, поливайте орхидеи как обычно - прямо в горшок или методом ванночки.

Орхидеи и корица

Иногда, пересаживая орхидею в другой горшок, мы можем случайно сломать некоторые корни. Чтобы спасти их, просто присыпьте сломанный корень корицей. Это предотвратит загнивание корней и, как следствие, гибель всего растения.

Корица также поможет при чрезмерном поливе корней.

Когда перестать удобрять растение?

Стоит помнить, что зимой мы полностью прекращаем удобрять орхидеи. В период с декабря по март из-за снижения интенсивности фотосинтеза растение не сможет использовать поступающие к нему питательные вещества.

Так что ноябрь - последний шанс внести подкормку.

Что нужно сделать после цветения

Когда орхидея отцвела и ее стебель увял, рекомендуется обрезать его выше третьей или четвертой почки. Полив и подкормку удобрениями прекращают примерно на шесть недель.

Растения переносят в более прохладное помещение, где температура не превышает примерно 15-18 градусов Цельсия.

Стоит помнить, что обычно орхидея не цветет круглый год, а только в определенный период, и с этим нужно смириться. Наиболее популярные виды нуждаются в периоде покоя, чтобы восстановиться.

Ранее Telegraf.news писал, что если орхидея не цветет длительное время, у неё начали увядать или желтеть листья — это явный признак, что с ней что-то не так. Чтобы не потерять растение, нужно действовать без промедления. Рассказываем, какие есть признаки проблем с орхидеей и как спасти цветок от гибели.

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