Почему у толстянки желтеют листья? Эти 3 доступных средства заставят денежное дерево расти и зеленеть

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.11.2024 13:08 , Обновлено: 28.11.2024

Толстянка — одно из самых любимых комнатных растений среди белорусов. Оно не только легко в выращивании, но и требует минимального ухода. Однако иногда листья толстянки могут желтеть и опадать. К счастью, для спасения растения не всегда нужно бежать в магазин за удобрениями. Вы можете использовать как минимум 3 простых средства, чтобы быстро вернуть толстянке здоровье.

Толстянка, известная также как крассула или денежное дерево, является одним из самых популярных суккулентов в домах Беларуси. Это растение родом из Африки и прекрасно подходит для тех, кто склонен забывать о поливе, так как оно способно накапливать значительное количество влаги.

Однако иногда листья могут желтеть и опадать без очевидной причины. В таком случае стоит помочь растению восстановиться, приготовив специальный домашний кондиционер для толстянки. С его помощью листья вновь приобретут зелёный цвет, а само дерево начнет активно расти.

Как ухаживать за толстянкой?

Крассула неприхотлива в уходе, но если ей обеспечить правильный уход, то она станет настоящим украшением в доме.

Толстянка лучше всего растет в условиях рассеянного света. Она плохо себя чувствует в тени и на слишком солнечном подоконнике. Из-за этого растение может желтеть и плохо расти.

Идеальным субстратом будет слабокислая почва, но горшку, в котором растёт толстянка, также стоит уделить внимание. Он должен иметь дренаж, иначе растение может загнить.

Дерево растет очень медленно, всего несколько сантиметров в год, но со временем может вырасти до метра в высоту. Листья должны быть блестящими и мясистыми, но если они станут слишком мягкими или начнут желтеть, это признак того, что с растением что-то не так. В этом случае стоит помочь толстянке. Использовать можно домашние методы.

Что делать, если не цветет каланхоэ? Вот какую ошибку допускают почти все

Почему толстянка желтеет?

Причин пожелтения листвы у толстянки может быть несколько и если вы правильно их идентифицируете, то сможете оказать растению эффективную помощь.

Естественные причины

У взрослой толстянки наблюдается естественный процесс сброса листьев, находящихся у основания скелетных веток. Сначала они желтеют, становятся мягкими и вялыми, стареют и в конечном итоге опадают. Это нормальное явление, и никаких действий предпринимать не нужно.

Листья, которые уже отжили свое, обычно опадают осенью, в начале периода покоя, хотя такое может происходить и в другие времена года. Чтобы убедиться, что это естественный процесс, достаточно обратить внимание на другие части растения: если они упругие и крепко держатся на ветках, повода для беспокойства нет. Взрослые деревья сбрасывают старые листья, которые сначала желтеют, особенно в осенний и зимний период.

[info_b]Для молодых толстянок пожелтение листьев не является нормальным явлением. В таком случае необходимо выяснить причину и устранить её, иначе растение может погибнуть.[/info_b]

Солнечные ожоги

Солнечные ожоги — одна из самых распространённых причин пожелтения и пересыхания кроны. Хотя толстянка любит свет, прямые солнечные лучи могут вызвать серьёзные ожоги. В жаркие летние дни важно внимательно следить за состоянием растения. Если суккулент стоит на южном окне, его следует притенить, например, с помощью марли или шторы.

При сильном солнечном ожоге листья начинают краснеть и желтеть, а само растение может засохнуть, если не принять меры и не обеспечить должный уход.

Нарушение режима полива

Неопытные цветоводы часто совершают распространённую ошибку — слишком часто и обильно поливают денежного дерева. Это приводит к быстрому пожелтению листьев. Важно помнить, что толстянка в природе растёт в условиях засухи и не переносит избыточного полива.

Застой воды недопустим. При избытке влаги корни начинают гнить, что проявляется в потемнении листьев. Крайне важно установить правильный режим полива.

[info_b]Если вы обнаружили, что растение начало загнивать, то необходимо исправить ситуацию и пересадить толстянку. Обязательно осмотрите корни, все заражённые и подгнившие части удалите, а срез обработайте порошком активированного угля или любым противогрибковым средством.[/info_b]

Болезни и вредители

У денежного дерева плотный эпидермис, что затрудняет насекомым возможность его прокусывания. Однако, если им удается это сделать, они начинают активно высасывать клеточный сок из листьев, что приводит к их пожелтению. Если проблему не заметить вовремя и не принять меры, листья могут опасть.

Наиболее опасными вредителями для толстянки являются:

• Паутинный клещ. Этот вредитель появляется на обратной стороне листьев и обвивает их тонкими нитями своего секрета. Сначала на листьях появляются соломенные точки, а затем они неравномерно желтеют и осыпаются.

• Мучнистый червец. Его легко заметить благодаря белым пенистым выделениям. На листьях образуются некрасивые желтые пятна, особенно в местах поражения.

• Трипсы. После их появления на растении остаются коричневые крапины. Трипсы могут обосноваться как на корнях, так и на кроне.

[info_b]Большинство заболеваний, поражающих денежное дерево, имеют физиологический характер и возникают из-за неправильного ухода за растением. Если вы обнаружили вредителей, то необходимо обработать растение специальным средством и начать лечение.[/info_b]

Другие причины

Есть и ряд других причин, по которым толстянк, а может пожелтеть. В их числе могут быть переизбыток удобрений, стресс, связанный с переменой местонахождения растения, нахождение рядом с отопительными приборами, использование жёсткой и неотстоянной воды для полива, плохой либо обедневший на питательные вещества субстрат.

Почему орхидея выпускает только листья? Вот какие 2 ингредиента «разбудят» цветоносы

Как удобрять толстянку? Эти доступные удобрения помогут растению быть здоровее

Есть простой способ удобрить толстянку, укрепив её иммунитет и побудив к производству новых листьев. Для этого следует поливать её раз в месяц раствором борной кислоты. Приготовьте раствор из расчёта 1 грамм на литр горячей воды. Это простое средство улучшит сопротивляемость толстянки к болезням и запустит процесс образования новых листьев и цветения.

Если ваша толстянка молодая и остановилась в росте, вы можете воспользоваться удобрением, приготовленным из яичной скорлупы. Перемелите скорлупки в блендере до состояния порошка и насыпьте несколько чайных ложек в горшок, прикопав в землю. Порошок можно подмешивать в грунт и при пересадке толстянки. Скорлупа очень богата кальцием - минералом, в котором очень нуждается толстянка для обильного роста и крепкого стана.

Вносить яичную скорлупу можно вместе с раствором борной кислоты. Это только ускорит усвоение кальция, который так нужен толстянке.

Подкормку для крассулы также можно приготовить из измельчённых листьев сныти . Просто выберите несколько штук, положите их в банку и слегка разомните, например, ложкой. Затем залейте листья примерно 100 мл воды и оставьте в тёплом месте на четыре дня. По истечении этого времени удобрение будет готово. Однако перед применением его необходимо разбавить водой в соотношении 1:3.

Сныть обладает противогрибковыми и противобактериальными свойствами и поможет противостоять болезням и вредителям, атакующим толстянку. Кроме того, настой из сныти богат питательными веществами, которые поспособствуют росту растения и улучшат качество почвы. Сныть часто растёт в виде сорняка на грядках, но её листья также можно приобрести, например, на маркетплейсах.

Ранее Telegraf.news огромная косточка авокадо — обязательный атрибут, который остаётся после употребления каждого фрукта. Чаще всего она не находит никакого применения и просто отправляется в мусорное ведро. Однако стоит знать, что в семенах авокадо содержится много полезных веществ, которые можно выгодно использовать. Рассказываем, какую пользу могут принести эти отходы для орхидей и других комнатных растений.

Не выбрасывайте косточку авокадо. Вот какие 2 проблемы орхидей решит этот отход