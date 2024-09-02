Эти 5 бюджетных народных средств избавят огород от муравьев осенью. А как самим сделать ловушки?

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Опубликовано: 02.09.2024 07:02 , Обновлено: 01.09.2024

Муравьи — одни из самых трудолюбивых насекомых, способных к коллективному труду. Они могут строить сложные структуры, такие как муравейники, и координировать свои действия для достижения общей цели. Муравьи играют важную роль в экосистеме. Они помогают в распространении семян растений, а также уничтожают вредителей, таких как гусеницы и тли.

Но для огородников муравьи – это серьёзная угроза для культурных растений, которую нельзя недооценивать. Как и с другими насекомыми-вредителями, с муравьями нужно бороться. Способов для этого придумано немало.

Чем опасны муравьи, обитающие в огороде или саду

Муравьи питаются в том числе и различными частями растений, включая корни, листья и плоды. Они повреждают растения, что приводит к замедлению их роста, снижению урожайности, а иногда и к гибели.

Кроме того, муравьи могут привлекать на участок других вредителей, таких как тли, которые также питаются растениями и могут вызывать ещё больший ущерб.

Проблемы огородникам создают и муравейники. Во-первых, они занимают ценную территорию, которую можно было бы использовать для выращивания растений. Во-вторых, муравьи при строительстве своего жилища повреждают корни растений и нарушают структуру почвы.

Также муравьи могут выступать переносчиками различных опасных для культурных растений заболеваний.

Муравьи на огороде могут привести к снижению урожайности, ухудшению качества почвы и увеличению риска распространения болезней. Поэтому важно принимать меры для борьбы с муравьями и предотвращения их появления на огороде.

Способы борьбы с муравьями на огороде и в саду

Заставить насекомых уйти с участка — дело сложное и требующее комплексного подхода.

Как ни жалко трудолюбивых муравьёв, чтобы не потерять урожай и сохранить плодовые деревья, придётся действовать радикально — уничтожать вредителей, и не давать им вновь размножаться на участке. Бороться нужно в первую очередь не с насекомыми, а с источником их появления — муравейником.

Химические средства

Самый действенный способ избавления от муравьёв на участке — инсектициды.

Есть множество эффективных профессиональных препаратов для уничтожения муравьёв, например, «Муравьин», «Великан», «Форссайт», «Палач» и другие. Они эффективно действуют и на муравейники, и на муравьиные тропы.

Лучше всего использовать препараты в виде геля. Его рабочие муравьи принесут в муравейник и постепенно отравят всех его обитателей.

Аэрозольные препараты самые неэффективные, так как ими можно обработать только рабочих муравьев, появляющихся на поверхности.

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Ловушки

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с муравьями на участке клеевые ловушки с сахарной водой или сиропом. Их нужно разложить у входов в муравейник и периодически менять на новые. Через какое-то время муравьи исчезнут.

Приманки

Для избавления от муравьёв можно использовать приманки, которые в большом количестве приманивают насекомых. Затем приманки вместе в облепившими их насекомыми топятся в воде или сжигаются. В качестве приманок можно использовать банки со сладким сиропом, вареньем или мёдом, пропитанные в сладкой жидкости губки для посуды, косточки с остатками мяса.

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Народные способы борьбы с муравьями

Сода и укус

Избавиться от муравьёв, поселившихся на огороде или в саду, можно при помощи смеси из 9%-ного уксуса и соды. Этот способ, по мнению многих огородников, является самым простым и эффектным в борьбе против вредителей.

Для начала нужно найти все муравейники на участке, чтобы за один раз обработать все места скопления насекомых. В каждом муравейнике нужно выкопать глубокую ямку — чем глубже, тем лучше. В отверстие высыпаем пачку соды и выливаем 9%-ный уксус. Последнего нужно столько, чтобы получилась реакция с бурным образованием пены.

Можно вместо уксуса использовать лимонную кислоту — она тоже активно вступает в реакцию с содой.

За одну обработку муравьи с огорода вряд ли уйдут, но если провести процедуру изгнания несколько раз, от насекомых можно будет избавиться.

Кипяток

Крутым кипятком нужно хорошенько пролить места обитания муравьёв. Желательно, чтобы в радиусе поражения оказалась матка. Как и в случае с содой, уксусом и лимонной кислотой, скорее всего, обработку кипятком от муравьёв придётся проводить несколько раз.

У этого способа есть существенный минус — кипяток наносит вред почве, убивая обитающих в ней полезные организмы.

Борная кислота

Из борной кислоты, сваренного вкрутую яйца, сахара и муки можно приготовить шарики с ядовитой начинкой и разложить её у муравейника. Муравьи любят белок и съедят приманку. Сразу они не погибнут, но отнесут ядовитую приманку домой и отравят всю колонию. Пётр Фисенко, специалист-дезинфектор, отмечает, что борная кислота губительна для муравьёв, так как вызывает паралич нервной системы и насекомое гибнет. Но потребуется какое-то время, чтобы вывести всю колонию вместе с маткой.

Важно: приманка из борной кислоты должна быть вне досягаемости домашних питомцев!

Зола и известь

Как уверяют многие огородники, муравьёв отпугивают порошкообразные барьеры. Смесью из золы и извести нужно обсыпать участок по периметру и насыпать её на входах в муравейник.

Корица

Резкий запах корицы дезориентирует муравьёв и вносит разлад в слаженную работу насекомых. Рассыпанная на грядках корица будет отпугивать насекомых от растений.

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Ранее Telegraf.news писал, что уход за садом — довольно сложная задача. Он требует не только регулярного полива, обрезки и пересадки растений, но и борьбы с вредителями. Грызуны, слизни, муравьи и тля — вот лишь некоторые из проблем, с которыми приходится сталкиваться садоводам. К счастью, существует простой и эффективный способ избавиться от некоторых из них.

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