"Не пишите ерунду" - Белоруска обработала цветы от тли и муравьёв дихлофосом. Что из этого вышло?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 16:12 , Обновлено: 15.05.2024

Жительница Ганцевичей поделилась в TikTok cвоим способом борьбы с муравьями и тлёй на садовых растениях. Женщина обработала цветы обычным дихлофосом и показала результат спустя несколько дней. Её ролик собрал уже более 300 тысяч просмотров.

“Многие боялись, что я испорчу свои растения, что листики скрутятся и всё сгорит. Но вот, пожалуйста! Все мои растения в целости и сохранности”, - рассказала автор видеоролика и продемонстрировала состояние своих роз и пионов спустя несколько дней после обработки дихлофосом.

Также женщина ответила на упрёки комментаторов, которые обеспокоились здоровьем пчёл, которые могут прилететь на цветы. По мнению автора видеоролика, повода для беспокойства в её случае быть не может, ведь цветы, которые она обработала, даже ещё не расцвели, а значит попросту не могут привлечь полезных насекомых.

“Так что не пишите, люди, ерунду со своих балконов! Я же на пчёл не разбрызгивала! И я не советую делать что-то плохое, я показываю, как делаю я”, - заявила белоруска.

По мнению женщины, этот способ ничем не хуже “разведённых средств от жука”, излишки которых потом всё равно “выливаются под забор”, но она признала, что каждый должен сам для себя решить, какой способ использовать.

Многие пользователи, на удивление, согласились попробовать применить такой метод борьбы с вредителями на растениях. Кто-то даже задался вопросом, не использовать ли дихлофос для борьбы с тлёй на перцах. Однако автор видеоролика опешила, сказав, что на такое бы не решилась. По её словам, она использует такой метод только в борьбе с насекомыми на цветах.

Некоторые комментаторы признались, что уже давно взяли на вооружение такой лайфхак.

“Самый быстрый и хороший способ. Всегда так делаю”, - написала одна из девушек под видео.

“Уже два года пользуюсь только дихлофосом”, - призналась ещё одна белоруска.

“Уже больше 7 лет обрабатываю так от тли! И всё супер!”, - поддержала ещё одна пользовательница автора.

Плохо растут пионы? Полейте цветы этим домашним средством из 2 ингредиентов, и они зацветут как никогда

Кто-то рассказал, что способ не очень эффективный, т.к. насекомые потом всё равно возвращаются. Некоторые комментаторы рассказали о своих методах борьбы с насекомыми.

“Сегодня услышала новый рецепт от тли. 1л воды+1 ст.л. соды + 1ст.л. лимонной кислоты. Надо будет попробовать”, - поделился кто-то в комментариях.

“Обрабатываю от тли каустической содой-1ст ложка на 2 л воды, очень хорошее средство, читала, что можно от мучнистой росы, но ещё не пробовала”, - рассказала об ещё одном способе другая белоруска.

“От тли очень хорошо Хозяйственное мыло натереть и растворить в воде. И обрабатывать этим раствором. Помогает”, - поделилась своим лайфхаком одна из подписчиц.

“От тли на розах обрабатывала на 1 л. воды 1 ложка столовая уксуса и 1 ложка жидкого мыла”, - ещё один комментарий под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, какие растения стоит посеять в мае, чтобы они радовали с до осени, а некоторые даже до октября.

Какие цветы посеять белорусам в мае? Эти виды растений будут радовать до осени