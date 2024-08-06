Как прогнать муравьев из сада и дома за 20 секунд? Понадобится продукт за 2,5 рубля

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Опубликовано: 06.08.2024 12:47 , Обновлено: 06.08.2024

Муравьи — надоедливые насекомые, которые особенно активны летом. Но, к счастью, благодаря чувствительности к запахам их довольно легко отпугнуть с помощью бытовых ингредиентов. Блогер в TikTok утверждает, что корица может справиться с муравьиным нашествием менее чем за 20 секунд. А что говорят эксперты?

В недавнем видео пользователь с ником @im_no_gardener продемонстрировал свой метод.

“Как видите, у меня завелись муравьи, и я собираюсь от них избавиться”, — сказал он и достал небольшую бутылочку с молотой корицей и щедро посыпал ею зараженную муравьями территорию.

Результаты были впечатляющими.

“Не знаю, почему молотая корица работает, но она точно работает”, - прокомментировал он. Блогер предположил, что это “как-то связано с запахом”.

В комментариях отметили, что против муравьев также работают кипяток, а также вода с маслом гвоздики и перечной мятой.

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Что говорят исследователи о корице против муравьев?

Эффективность корицы как средства для отпугивания вредителей также изучали в научных условиях. Исследователи извлекли химические соединения из корицы и протестировали высококонцентрированные масла, чтобы выяснить, отпугивают ли они муравьев.

Результаты подтвердили утверждение TikToker, показав, что сильный аромат корицы действительно отпугивает муравьев.

Одним из существенных преимуществ использования корицы является то, что она является натуральным и нетоксичным веществом, не представляющим опасности для опылителей, таких как пчелы, которые могут скрываться вокруг ваших растений.

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Это делает ее экологически чистой альтернативой химическим пестицидам. Эксперты английского Королевского садоводческого общества (RHS) признают преимущества использования корицы и других природных средств для отпугивания вредителей. Однако, они предостерегают: если муравьи не доставляют серьезных неудобств, то лучше оставить их в покое.

“Если колония уничтожена, то на ее место, скорее всего, придут муравьиные королевы, которые займут территорию и могут основать еще больше новых гнезд”, - предупредили в RHS. Кроме того, муравьи являются жизненно важными игроками в наших экосистемах.

“Муравьи - одни из самых многочисленных животных и важных компонентов экосистем по всему миру, влияющие на фауну и флору целых экосистем”, - отметили в RHS.

И добавили: “В наших садах они могут быть ключевыми хищниками, а также управлять зеленой мухой и другими тлями, не говоря уже об их роли в нарушении почвы”.

Сколько стоит корица в белорусских магазинах?

В белорусских магазинах цена на корицу варьируется в зависимости от веса и производителя. Например, пакетик в 15 гр можно найти за 2,50 рубля, в 20 г — 2,85 рубля.

А баночку (600 г) продают за 59,99 BYN.

А ранее Telegraf.news писал, что корица помогает прогнать не только комаров.

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