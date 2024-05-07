"Способ рабочий, 100 процентов" - Белорус показал, как избавиться от муравьев на садовых деревьях. Что нужно делать?

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Опубликовано: 07.05.2024 14:42 , Обновлено: 07.05.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился лайфхаком по избавлению от муравьев на садовых деревьях. В комментариях некоторые отметили, что таким методом можно испортить кору деревьев, другие же делились своими способами избавления от этих насекомых.

“[Способ] рабочий, 100 процентов. Берем обычную тряпку, намазываем подсолнечным маслом. Видите, они ни туда ни сюда. Все просто, и ничего не надо изобретать”, - рассказал автор видео.

Поясним, как именно работает этот метод. Дело в том, что муравьи передвигаются по проложенным дорожкам, на которых остался запах насекомых. Масло в этом случае нейтрализует запах, дезориентируя муравьев.

Мужчина в ролике показал, как “сдул” после этого их “ветродуйчиком”.

В комментариях пользовательница TikTok отметила, что при таком способе “надо постоянно смазывать” тряпку маслом. Другая же рассказала, что “только кору сожгла” так. “Я так испортила деревья”, - написала третья.

“До первого дождя, а так работает месяц”, - поделилась своим опытом белоруска.

Еще один комментатор посоветовал нанести на тряпку березовый деготь и обмотать ее вокруг ствола. “На сезон хватит”, - заверил он.

Другая пользовательница посоветовала положить красный перец вокруг дерева для избавления от муравьев.

“Я просто ватой или синтепоном делаю такой же “пояс” без белого масла”, - поделилась еще одним способом комментаторша.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как можно бороться с муравьями в доме. Так, поверхности, на которых появляются эти насекомые, можно обработать пищевой содой, лимонным соком, уксусом и не только.

Как бороться с муравьями в доме? Разложите вокруг эти продукты