Эта пятнистая болезнь поражает помидоры в августе. Вот какие 3 домашних продукта спасут урожай

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.08.2024 13:43 , Обновлено: 22.08.2024

Выращивание помидоров на собственном приусадебном участке часто сопровождается рядом затруднений. Сложнее всего огородникам уберечь культуру от поражения различными заболеваниями. В августе, помимо фтитофтороза и мучнистой росы, томаты часто становятся жертвой альтернариоза. Рассказываем, как понять, что культуру атаковал именно этот грибок и при помощи каких домашних средств можно вылечить посевы и спасти урожай.

В конце вегетации помидоров они часто поражаются грибком рода Alternaria. Это заболевание называют альтернариозом либо бурой пятнистостью. Наряду с фитофторозом и мучнистой росой, альтернариоз способен значительно снизить урожайность томатов, а в запущенном случае даже приводит к гибели всего куста. К счастью, есть простые домашние средства, которые помогут быстро пресечь развитие грибка и эффективно справятся с заболеванием.

Как распознать альтернариоз томатов или бурую пятнистость?

Альтернариоз томата вызван влаголюбивым грибком Alternaria solani, развитию которого также содействует колебание температуры (жаркие дни и прохладные ночи). По этой причине огородники чаще всего борются с ним на рубеже августа и сентября.

Характерным признаком этого заболевания являются тёмные концентрированные пятна на листьях, стеблях и плодах томатов. Они часто имеют круглую форму и со временем увеличиваются в размерах. Чем позже стадия заболевания, тем очевиднее проявляются симптомы. Пораженные места желтеют, засыхают и опадают.

Плоды помидоров при атернариозе растут ослабленными и деформированными. На них, чаще у плодоножки, образуются тёмные, вдавленные, округлые пятна.

Как спасти помидоры в жару? Эта домашняя подкормка из 3 ингредиентов укрепит томаты и не допустит фитофтороза

Как бороться с альтернариозом томатов домашними средствами?

К счастью, существуют способы борьбы с альтернариозом помидоров. Для этой цели можно использовать медьсодержащие спреи или опрыскивать грядки самостоятельно приготовленными натуральными препаратами, которые эффективно справятся с заболеванием при раннем выявлении.

Опрыскивание яблочным уксусом. Разбавьте яблочный уксус водой в пропорциях 1:10 и опрыскайте этой смесью грядки. Благодаря этому вы быстро справитесь с грибками, поразившими ваши томаты.

Разбавьте яблочный уксус водой в пропорциях 1:10 и опрыскайте этой смесью грядки. Благодаря этому вы быстро справитесь с грибками, поразившими ваши томаты. Спрей из отвара крапивы. Содержит кремнезем, поэтому его можно применять биполярно – профилактически против альтернариоза томатов, а также когда заражение уже произошло. Как его приготовить можно узнать по ссылке.

Содержит кремнезем, поэтому его можно применять биполярно – профилактически против альтернариоза томатов, а также когда заражение уже произошло. Как его приготовить можно узнать по ссылке. Спрей из чеснока – обладает сильными фунгицидными свойствами. Всего несколько раздавленных зубчиков чеснока, замоченных в воде, помогут снизить интенсивность заболевания. Однако перед применением подождите несколько часов и только потом опрыскивайте посевы томатов. Как приготовить опрыскиватель из чеснока рассказывали ранее в этом материале.

Ранее Telegraf.news писал о том, что выращивание помидоров на приусадебном участке кажется несложной задачей до поры, пока на них не образуются симптомы, которые сложно идентифицировать. Одним из них является появление характерных жёлтых пятен на плодах. О чём они говорят и что делать, чтобы помидоры были красными?

О чём говорят «жёлтые плечики» на помидорах? Эксперт рассказала, что нужно делать, чтобы томаты были красными