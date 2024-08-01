Как спасти помидоры в жару? Эта домашняя подкормка из 3 ингредиентов укрепит томаты и не допустит фитофтороза
Согласно прогнозам синоптиков, начало августа ознаменуется для белорусов возвращением высоких температур, которые не очень по нраву многим огородным культурам. Среди них и тёплолюбивый помидор, который, тем не менее, плохо переносит температуру выше 25 градусов. Как помочь выстоять кустам томатов в жаркую погоду? Рассказываем, как приготовить домашний укрепляющий кондиционер для помидоров, который поможет растению перенести неблагоприятные погодные условия легче.
Помидоры лучше всего развиваются и плодоносят при температуре от 18 до 25 градусов по Цельсию. Когда столбик термометра переходит отметку 30 градусов, ликопин (красный пигмент) не вырабатывается, и плоды начинают хуже расти и созревать. Именно поэтому в период неблагополучных погодных условий следует позаботиться о дополнительной защите своих растений.
Как помочь помидорам в жару?
В жаркую погоду помидоры имеют высокую потребность в воде, которая быстро испаряется из земли. Поэтому их следует поливать два раза в день, желательно ранним утром и вечером. Это касается посевов, выращиваемых как в открытом грунте, так и в теплицах.
При поливе следует соблюдать осторожность, чтобы не намочить листья и стебли, так как помидоры в этом случае станут более восприимчивы к грибковым заболеваниям, например, фитофторозу.
Использовать разбрызгиватели для полива также не является хорошей идеей. Лучше всего, чтобы вода уходила прямо в землю, под куст.
Кроме того, не помешает создать на земле вокруг стебля растения чашеобразное углубление. Благодаря этому вода будет удерживаться в лунке и не будет растекаться далеко от корней.
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Мульчирование помидоров
Мульчирование - хороший способ защитить многие растения от засухи и предотвратить чрезмерное испарение воды из почвы.
Используйте мульчу в виде соломы, опилок или чёрного агротекстиля, чтобы защитить корни растений от колебаний температуры.
Такая обработка также помогает бороться с ростом сорняков около куста. Мульчированные помидоры будут чувствовать себя лучше в жаркую погоду.
Защитный кондиционер от жары
Помидоры можно защитить от солнца, приготовив домашний кондиционер, который укрепит овощи и сделает их устойчивыми к тяжёлым условиям.
Для него вам понадобится всего 3 ингредиента, которые наверняка есть в вашем кухонном шкафчике:
- ложка корицы,
- ложка пищевой соды,
- 1 литр тёплой воды.
Сначала смешайте пищевую соду с корицей и добавьте эти ингредиенты в тёплую воду. Всё тщательно перемешайте.
Когда смесь остынет, половину ее соедините с 5 л воды. Оставшуюся часть поставьте в холодильник (она вам пригодится в следующий раз).
Сода и корица избавят почву от патогенных микроорганизмов, которые могут спровоцировать развитие различных грибковых заболеваний у помидора и повысят их устойчивость к жаре.
Поливайте помидоры этой укрепляющей подкормкой два раза в месяц. Избегайте попадания жидкости на листья.
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