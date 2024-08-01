Как спасти помидоры в жару? Эта домашняя подкормка из 3 ингредиентов укрепит томаты и не допустит фитофтороза

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.08.2024 17:26 , Обновлено: 08.08.2024

Согласно прогнозам синоптиков, начало августа ознаменуется для белорусов возвращением высоких температур, которые не очень по нраву многим огородным культурам. Среди них и тёплолюбивый помидор, который, тем не менее, плохо переносит температуру выше 25 градусов. Как помочь выстоять кустам томатов в жаркую погоду? Рассказываем, как приготовить домашний укрепляющий кондиционер для помидоров, который поможет растению перенести неблагоприятные погодные условия легче.

Помидоры лучше всего развиваются и плодоносят при температуре от 18 до 25 градусов по Цельсию. Когда столбик термометра переходит отметку 30 градусов, ликопин (красный пигмент) не вырабатывается, и плоды начинают хуже расти и созревать. Именно поэтому в период неблагополучных погодных условий следует позаботиться о дополнительной защите своих растений.

Как помочь помидорам в жару?

В жаркую погоду помидоры имеют высокую потребность в воде, которая быстро испаряется из земли. Поэтому их следует поливать два раза в день, желательно ранним утром и вечером. Это касается посевов, выращиваемых как в открытом грунте, так и в теплицах.

При поливе следует соблюдать осторожность, чтобы не намочить листья и стебли, так как помидоры в этом случае станут более восприимчивы к грибковым заболеваниям, например, фитофторозу.

Использовать разбрызгиватели для полива также не является хорошей идеей. Лучше всего, чтобы вода уходила прямо в землю, под куст.

Кроме того, не помешает создать на земле вокруг стебля растения чашеобразное углубление. Благодаря этому вода будет удерживаться в лунке и не будет растекаться далеко от корней.

Почему помидоры не краснеют? Вот что нужно делать в жару, чтобы плоды созревали быстрее

Мульчирование помидоров

Мульчирование - хороший способ защитить многие растения от засухи и предотвратить чрезмерное испарение воды из почвы.

Используйте мульчу в виде соломы, опилок или чёрного агротекстиля, чтобы защитить корни растений от колебаний температуры.

Такая обработка также помогает бороться с ростом сорняков около куста. Мульчированные помидоры будут чувствовать себя лучше в жаркую погоду.

Защитный кондиционер от жары

Помидоры можно защитить от солнца, приготовив домашний кондиционер, который укрепит овощи и сделает их устойчивыми к тяжёлым условиям.

Для него вам понадобится всего 3 ингредиента, которые наверняка есть в вашем кухонном шкафчике:

ложка корицы,

ложка пищевой соды,

1 литр тёплой воды.

Сначала смешайте пищевую соду с корицей и добавьте эти ингредиенты в тёплую воду. Всё тщательно перемешайте.

Когда смесь остынет, половину ее соедините с 5 л воды. Оставшуюся часть поставьте в холодильник (она вам пригодится в следующий раз).

Сода и корица избавят почву от патогенных микроорганизмов, которые могут спровоцировать развитие различных грибковых заболеваний у помидора и повысят их устойчивость к жаре.

Поливайте помидоры этой укрепляющей подкормкой два раза в месяц. Избегайте попадания жидкости на листья.

Ранее Тelegraf.news писал о том, что сбор урожая помидоров часто ознаменовывается трепетным ожиданием. Казалось бы, помидоров на ветвях уже множество, но созревать они не спешат. Часто огородники собирают урожай зелёным и выкладывают на солнечном месте дозревать. Однако не всем известно, что этот процесс можно в разы ускорить. Что положить рядом с томатами, чтобы они созревали быстрее?

Как ускорить созревание собранных помидоров? Вот что нужно положить рядом, чтобы быстро покраснели