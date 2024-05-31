Почему не завязываются брокколи и цветная капуста? Вот что нужно делать, чтобы овощи дали богатый урожай

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Опубликовано: 31.05.2024 09:11 , Обновлено: 31.05.2024

Всё чаще белорусы стремятся внести разнообразие в свой огород и берутся выращивать нетипичные овощи. Среди них цветная капуста и брокколи, которые уже достаточно плотно окучили прилавки магазинов и нашли своих верных поклонников. Вырастить эти овощи можно и дома, обеспечив тем самым себя дополнительными витаминами и сэкономив деньги на покупке дорогостоящих продуктов. Однако многие решившиеся на этот опыт сталкиваются с тем, что урожай совсем не радует. Капуста вырастает мелкой или и вовсе уходит в цвет. В чём может быть причина и как вырастить достойный урожай брокколи и цветной капусты на своём участке?

На самом деле и брокколи, и капуста - несложные в своём выращивании культуры. Однако есть ряд моментов, которые стоит обязательно знать, прежде чем приступить к выращиванию этих овощей. Эти простые советы, взятые из опыта, помогут вам сохранить и приумножить урожай брокколи и цветочной капусты.

Почему головки брокколи и цветной капусты не завязываются?

Часто не очень опытные огородники сталкиваются с тем, что отведать желанных сортов капусты просто не получается. Растения начинают цвести вместо того, чтобы приносить плоды. Причин у такого явления может быть несколько:

неправильный полив;

неправильное внесение удобрений;

нарушение температурного режима;

недостаточное освещение,

болезни

некачественный посадочный материал.

Стоит остановиться подробнее на каждом пункте.

Как поливать правильно?

И цветная капуста, и брокколи - влаголюбивые овощи. Достаточный полив для них критически важен, особенно в период вегетации и завязывания головок. Когда дождей нет, поливать брокколи и цветную капусту стоит через сутки. В периоды особенной засухи по 2 раза в день (утром и вечером). Воды должно быть достаточно. На 1 м² не менее 8 литров воды, а в период завязывания головок - до 10 литров.

Рекомендуется использовать мягкую и хорошо отстоянную воду. Тип полива стоит чередовать: под корень растения и дождевание.

Не забывайте взрыхлить почву вокруг капусты для лучшего доступа воздуха, а в засушливую пору мульчируйте саженцы для сохранения влаги. Для этого можно использовать торф, солому, опилки, древесную стружку.

Как удобрять?

Брокколи и цветной капусте необходима плодородная земля. Вы можете обогатить грунт, внеся 4-5 кг на 1 м² плодородной земли либо 1 кг перегноя на 1 м2. Также есть вариант с разведенным куриным пометом 1 л на 20 л воды. Если органики нет, то вносите минеральные удобрения. Они обязаны быть.

О том, что капусте не хватает питательных веществ, скажет её внешний вид — появляются желтые бутоны, но кочаны не завязываются.

Температурный режим, насекомые и болезни

Для завязывания головок оптимальной считается температура в пределах от 18 до 25 °C .

В жаркие дни стоит притенять растения. Например, вы можете соорудить вокруг посадки каркас и натянуть на него ткань. Не забывайте регулярно опрыскивать.

Также завязыванию головок могут помешать заморозки и вредители. Не забывайте, что капусту нужно обрабатывать от насекомых постоянно.

Ещё одной причиной нарушения роста головок могут стать болезни растений. Эти виды капусты подвержены возникновению килы и различных гнилей. Поэтому необходимо проводить профилактику, правильный севооборот и известкование. Все эти мероприятия нужно проводить на протяжении длительного времени, а не в последний момент, в конце августа.

Освещение

Неправильное освещение также может стать одной из причин неурожая. При недостаточном свете овощи начнут наращивать зеленую массу, вытянут побеги и не сформируют кочаны. В период формирования головок проследите, чтобы верхушечные листья не мешали получать кочанам солнечный свет, и соберите их. Также в этот период можно использовать подкормку из крапивы.

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Некачественный посадочный материал

К сожалению проблема может быть и в этом. Продавцы часто собирают семена с растений, рано выбрасывающих цветоносы. Это приводит к тому, что у “деток” будет слабая головка. Выбирая посадочный материал в магазине отдавайте предпочтения семенам голландской, японской и немецкой селекции. Следите за сроками семян - они должны быть свежими. Собирать семена вы можете и сами, но делать это стоит только с сортов капусты, а не гибридов.

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