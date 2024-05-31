Почему не завязываются брокколи и цветная капуста? Вот что нужно делать, чтобы овощи дали богатый урожай
Всё чаще белорусы стремятся внести разнообразие в свой огород и берутся выращивать нетипичные овощи. Среди них цветная капуста и брокколи, которые уже достаточно плотно окучили прилавки магазинов и нашли своих верных поклонников. Вырастить эти овощи можно и дома, обеспечив тем самым себя дополнительными витаминами и сэкономив деньги на покупке дорогостоящих продуктов. Однако многие решившиеся на этот опыт сталкиваются с тем, что урожай совсем не радует. Капуста вырастает мелкой или и вовсе уходит в цвет. В чём может быть причина и как вырастить достойный урожай брокколи и цветной капусты на своём участке?
На самом деле и брокколи, и капуста - несложные в своём выращивании культуры. Однако есть ряд моментов, которые стоит обязательно знать, прежде чем приступить к выращиванию этих овощей. Эти простые советы, взятые из опыта, помогут вам сохранить и приумножить урожай брокколи и цветочной капусты.
Почему головки брокколи и цветной капусты не завязываются?
Часто не очень опытные огородники сталкиваются с тем, что отведать желанных сортов капусты просто не получается. Растения начинают цвести вместо того, чтобы приносить плоды. Причин у такого явления может быть несколько:
- неправильный полив;
- неправильное внесение удобрений;
- нарушение температурного режима;
- недостаточное освещение,
- болезни
- некачественный посадочный материал.
Стоит остановиться подробнее на каждом пункте.
Как поливать правильно?
И цветная капуста, и брокколи - влаголюбивые овощи. Достаточный полив для них критически важен, особенно в период вегетации и завязывания головок. Когда дождей нет, поливать брокколи и цветную капусту стоит через сутки. В периоды особенной засухи по 2 раза в день (утром и вечером). Воды должно быть достаточно. На 1 м² не менее 8 литров воды, а в период завязывания головок - до 10 литров.
Рекомендуется использовать мягкую и хорошо отстоянную воду. Тип полива стоит чередовать: под корень растения и дождевание.
Не забывайте взрыхлить почву вокруг капусты для лучшего доступа воздуха, а в засушливую пору мульчируйте саженцы для сохранения влаги. Для этого можно использовать торф, солому, опилки, древесную стружку.
Как удобрять?
Брокколи и цветной капусте необходима плодородная земля. Вы можете обогатить грунт, внеся 4-5 кг на 1 м² плодородной земли либо 1 кг перегноя на 1 м2. Также есть вариант с разведенным куриным пометом 1 л на 20 л воды. Если органики нет, то вносите минеральные удобрения. Они обязаны быть.
О том, что капусте не хватает питательных веществ, скажет её внешний вид — появляются желтые бутоны, но кочаны не завязываются.
Температурный режим, насекомые и болезни
Для завязывания головок оптимальной считается температура в пределах от 18 до 25 °C .
В жаркие дни стоит притенять растения. Например, вы можете соорудить вокруг посадки каркас и натянуть на него ткань. Не забывайте регулярно опрыскивать.
Также завязыванию головок могут помешать заморозки и вредители. Не забывайте, что капусту нужно обрабатывать от насекомых постоянно.
Ещё одной причиной нарушения роста головок могут стать болезни растений. Эти виды капусты подвержены возникновению килы и различных гнилей. Поэтому необходимо проводить профилактику, правильный севооборот и известкование. Все эти мероприятия нужно проводить на протяжении длительного времени, а не в последний момент, в конце августа.
Освещение
Неправильное освещение также может стать одной из причин неурожая. При недостаточном свете овощи начнут наращивать зеленую массу, вытянут побеги и не сформируют кочаны. В период формирования головок проследите, чтобы верхушечные листья не мешали получать кочанам солнечный свет, и соберите их. Также в этот период можно использовать подкормку из крапивы.
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Некачественный посадочный материал
К сожалению проблема может быть и в этом. Продавцы часто собирают семена с растений, рано выбрасывающих цветоносы. Это приводит к тому, что у “деток” будет слабая головка. Выбирая посадочный материал в магазине отдавайте предпочтения семенам голландской, японской и немецкой селекции. Следите за сроками семян - они должны быть свежими. Собирать семена вы можете и сами, но делать это стоит только с сортов капусты, а не гибридов.
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