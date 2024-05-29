Как спасти картофель от жука без химии? Вот как можно использовать горчицу и крапиву

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Опубликовано: 29.05.2024 14:27 , Обновлено: 29.05.2024

Количество колорадских жуков в огородах белорусов от года к году не уменьшается, что побуждает снова и снова обращаться к различных препаратам и средствам для спасения урожая. Если вы хотите минимизировать использование химических средств в выращивании своих овощей, то можете прибегнуть к использованию естественных и натуральных способов. Нередко они справятся не хуже спецсредств и позволяют сэкономить деньги и вырастить более экологичные овощи.

Домашние средства для здорового опрыскивания

Общеизвестно, что одним из главных картофельных вредителей является колорадский жук. Если в посевах есть отдельные насекомые, лучше всего собрать их вручную. Однако нередко на картофель нападают целые полчища жуков, и тогда без использования средств уже не обойтись. Для борьбы с колорадским жуков вы вполне можете использовать народные средства. Например, навоз из самого популярного в огородах сорняка — крапивы . Ферментирующий раствор эффективно отпугивает жука и лёгок в приготовлении.

Соберите в ведро примерно один килограмм свежей крапивы, залейте десятью литрами воды, а затем оставьте на несколько дней, пока раствор не начнет бродить. Густой навоз перед опрыскиванием следует разбавить пресной водой. На литр раствора используем 10 л чистой воды.

Горчица или раствор на основе горчицы также являются хорошими репеллентами от жука. Вредителям не нравится их запах. Чтобы избежать серьезных повреждений, опрыскивать стоит на ранней стадии, когда растение достигнет высоты около пятнадцати сантиметров. Перед уборкой картофеля стоит повторить операцию несколько раз. Если в препарат для опрыскивания добавить уксус, популяция жуков должна вымереть.

Чтобы приготовить горчичный раствор, залейте 30 ложек сухой горчицы десятилитровым ведром воды и дайте настояться смеси сутки. Перед опрыскиванием и поливом можете добавить ложку жидкого мыла. также вы можете просто опылить картофельные кусты сухой горчицей. Такая обработка действует около четырёх дней, после чего её нужно повторить.

Более “убойный” эффект будет иметь раствор с добавлением уксуса . 100 мл уксусной кислоты размешайте в 10 литров воды. Добавьте в него пачку сухой горчицы, две измельченные головки чеснока. Также можете добавить стакан настоя полыни и 100 мл скипидара. Эффект не заставит себя долг ждать.

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Также эффективным показал себя экстракт пижмы , который не только борется с вредителями, но и помогает защитить растения от грибковых заболеваний. Для приготовления экстракта вам понадобится около 300 грамм свежей пижмы, которую заливаем десятью литрами воды и оставляем раствор примерно на сутки. По истечении этого времени готовим опрыскивание, используя на литр экстракта два литра чистой воды. Этот тип спрея также хорошо помогает в борьбе с другими вредителями, такими как тля и плодовые мухи.

Если вышеперечисленные методы не дают достаточного результата, стоит поискать помощи в саду. Побеги можжевельника, полынь, чеснок и лук также не входят в число любимых растений жука-картофеля. Их интенсивный запах способен эффективно отпугивать даже самых сильных экземпляров этих насекомых. Навоз из этих растений готовим аналогичным образом, используя другие пропорции. Используя луковую шелуху и раздавленные зубчики чеснока, приготовьте раствор на десяти литрах воды, но опрыскивание можно проводить через два часа. Из побегов можжевельника через три часа раствор будет готов к использованию. Однако важно опрыскивать после наступления темноты, желательно в прохладные дни, чтобы он не испарился и не обжег растение.

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