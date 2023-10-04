Что нужно посадить белорусам в октябре? Не забудьте об этих цветах и деревьях
Осень — пора, когда природа готовится к зимнему сну. Но это не означает, что садоводы должны оставаться без дела. Напротив, октябрь — отличный месяц для посадки растений, которые будут радовать глаз своей красотой и урожаем уже в следующем году. Мы узнали, какие деревья, кусты и цветы стоит посадить белорусам, чтобы создать яркий, красивый и полезный уголок на своем участке.
Какие растения сажать в октябре?
Во втором осеннем месяце можно смело сажать лиственные деревья и кустарники, приобретенные с голыми корнями — например:
- березу;
- смородину.
Также стоит позаботится о посадке плодовых деревьев и кустарников с открытыми корнями, то есть:
- яблони;
- смородину;
- крыжовник;
- грушу.
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Какие цветы можно высаживать в октябре?
В это время года можно посадить розы . За зиму они успеют укорениться и весной начнут расти. Розы любят солнечное и защищенное место. Им необходим влажный супесчаный субстрат с большим количеством гумуса.
Октябрь также является месяцем для посадки тюльпанов . Не затягивайте с посадкой, так как поздняя задержит хорошее укоренение луковиц.
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А еще этот месяц — хорошее время для посева однолетников, таких как:
- нигелла;
- васильки;
- космея;
- маки;
- падубы;
- гипсофила.
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