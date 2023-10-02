Что нужно сделать каждому на огороде в октябре? Эксперт назвал 3 вещи, о которых многие забывают

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Опубликовано: 02.10.2023 14:04 , Обновлено: 02.10.2023

Если вам кажется, что в октябре на огороде делать больше нечего, вы не правы. Несмотря на прохладную погоду, до наступления зимы нужно успеть заняться многими вещами — от уборки теплиц до посадки луковиц. Эксперт назвал три важных, но неочевидных задачи, которые необходимо выполнить садоводам в середине осени.

Спасти грядки от подтоплений

Так, английский эксперт по закупкам садовой и сезонной продукции Дэвид Митчелл, отметил, что в зимние месяцы очень часто случаются подтопления, но их легко устранить, даже если вы не умеете работать с зелеными насаждениями.

“Дождь и снег могут привести к насыщению почвы влагой, что буквально топит корни растений. Симптомами могут быть пожелтение листьев, корневая гниль и замедление роста растений”, — отметил он.

Поэтому специалист посоветовал убедиться, что “горшки с растениями имеют хороший дренаж”, а также “подумать о создании приподнятых грядок”.

Также, чтобы спасти грядки от подтопления, эксперты советуют:

сделать канавки для отведения воды;

оборудовать участок дренажной системой.

улучшить состав грунта (если на участке глинистая земля), регулярно внося в почву песок и торф;

высадить несколько влаголюбивых деревьев (если есть место) — березу, иву, сосну или ель.

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Начать подготовку к весне

Хотя зима еще не наступила, октябрь — идеальный месяц для того, чтобы начать подготовку к весне следующего года.

По словам Дэвида Митчелла, “нужно многое сделать, чтобы подготовить свой сад к красочной и обильной весне”. Например, высадить луковицы в грунт, “посадить аллиумы или гиацинты, чтобы получить яркий цвет”.

“Самое время посадить следующий урожай овощей: весенняя капуста, луковицы чеснока и листья салата - вкусные и достаточно выносливые, чтобы выдержать холода”, — подчеркнул он.

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Уборка и компост

Кроме того, октябрь — прекрасное время для перегруппировки, уборки теплицы и установки компостных контейнеров.

Эксперт по садоводству сказал: “Пора хорошенько проветрить теплицу, чтобы предотвратить появление вредителей и болезней в течение зимы. Возможно, вы захотите оставить в ней на холодное время года некоторые слабые растения, чтобы дать им максимальный шанс на процветание”.

“Обязательно еженедельно подметайте опавшие листья - на них может завестись грибок, который погубит ваши растения и газон. Кроме того, сейчас самое время установить компостные контейнеры для сбора листьев и листвы”, — обратил внимание Митчелл.

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