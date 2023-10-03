Это бесплатное удобрение для огорода нужно сделать еще осенью. Займет всего 5 минут

Опубликовано: 03.10.2023 13:19 , Обновлено: 28.04.2024

Огородники знают, что для получения хорошего урожая необходимо не только регулярно поливать и удалять сорняки, но и удобрять почву. Однако, покупка готовых средств может быть довольно затратной. Сегодня мы расскажем о бесплатном удобрении для огорода, которое можно начать делать уже осенью.

Отметим, что этот метод не только экономичен, но и очень прост в исполнении — его подготовка займет всего несколько минут вашего времени.

Бесплатное удобрение осенью лежит прямо под вашими ногами. И речь идет, конечно же, про опавшие листья. Эксперты советуют собрать их и сделать из них компост.

Подойдут любые листья, но старайтесь собирать те, что не заражены болезнями и вредителями.

Итак, соберите будущее бесплатное удобрение, плотно утрамбуйте его в пакет для мусора. Эксперты подчеркивают, что лучше брать мешки черного цвета, так как они лучше нагреваются и процессы будут идти быстрее.

[info_b]На этом этапе специалисты советуют полить листья раствором триходермы, который должен ускорить их переработку в компост и уничтожить вредоносные споры. Однако делать это не обязательно. [/info_b]

Затем завяжите пакет, проделайте в нем несколько отверстий, для того, чтобы туда поступал воздух, и оставьте на огороде или в саду до весны.

[link href=“https://www.tiktok.com/@procvetok?refer=embed” title=“@procvetok” target=“_blank” rel=“noopener”] @procvetok [/link] Бесплатное удобрение из листьев [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“процветок” target=“_blank” rel=“noopener”] #процветок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“компост” target=“_blank” rel=“noopener”] #компост [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“листья” target=“_blank” rel=“noopener”] #листья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7283433275262765830?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Procvetok” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Procvetok [/link]

Также можно положить листья в компостер, если он у вас есть. Вместе с другими органическими остатками они через некоторое время превратятся в прекрасное органическое удобрение — компост , являющийся отличным источником гумуса.

Что еще делать с опавшими листьями?

Еще один из способов использования листьев, собранных осенью, — посыпать ими растения, требующие зимнего укрытия. Кусты и деревья можно укрыть холмиками сухих листьев. Чтобы ветер не сдул холмики листьев, можно прикрыть их тонким слоем почвы, пишет Muratordom.

[info_b]Однако листья, зараженные болезнями и вредителями, нельзя использовать для защиты растений от морозов.[/info_b]

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Как использовать компост на участке?

Вот несколько полезных советов:

Удобрить грядки с овощами и ягодами. Для этого нужно распределить слой компоста толщиной 5-10 см на поверхности и внести его в почву. Компост можно использовать для удобрения плодовых деревьев и кустарников. Для этого нужно внести компост в почву вокруг корней растений. Также можно равномерно распределить компост на поверхности газона и внести его в почву. Улучшение почвы. Распределите слой компоста толщиной 10-15 см на поверхности почвы и внести его в нее. Подкормка растений. Для этого нужно разбавить компост водой в соотношении 1:5 и поливать растения полученным раствором.

Важно помнить, что компост не является универсальным удобрением и его использование должно быть осознанным и правильным.

Не следует использовать свежий компост, так как он может содержать вредные бактерии и привести к заболеваниям растений.

Компост также не следует использовать в больших количествах, так как это может привести к перегною почвы и ухудшению ее качества.

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